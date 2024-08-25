قاضي القضاة: تحويل أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة إلى الاتفاقيات الرضائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحدث قاضي القضاة الدكتور عبدالحافظ الربطة اليوم الأحد، عن الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال، وتنمية الموارد المؤسسية، وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني، للربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي، لتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2023.
ووفقا للربطة، فإن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة، إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.
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