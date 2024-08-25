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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة القدومي

8/25/2024 2:58:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان القدومي عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح ورضوانه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.


كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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