مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة القدومي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان القدومي عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح ورضوانه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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