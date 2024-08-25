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حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

8/25/2024 2:58:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل رصد عشرات الصواريخ وتغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بعد هجوم حزب الله.
وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

وقال الحزب أن عمليته الجديدة بدأت "بهجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني وباتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".

وأكد أنه وبالتزامن مع ذلك، تم استهداف "عدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ"، وأن عملياته ستأخذ وقتا، وبعد ذلك سيُصدر بيانا تفصيليا بشأن مجرياتها وأهدافها.

وأفاد مصدر، بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان.

قرارات إسرائيلية
في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد هجوما واسعا من حزب الله، متحدثا عن إطلاق 320 صاروخا ومسيرة من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة والنصف ساعة الأخيرة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تقرر صباح الأحد، في نهاية تقييم الوضع تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية.

وأضاف أنه تقرر فرض قيود جزئية على شمال الجولان وجنوبه والجليل والأغوار والكرمل ومنطقة تل أيب الكبرى.

كما أكد أنه يعمل بالتنسيق مع الجيش الأميركي الذي وصل قائد جيوشه إلى الأردن الأحد.

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق شواطئ البحر كافة أمام الإسرائيليين في مناطق حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجبهة الداخلية ستقوم بالتحذير بشكل مناسب، وإن على الجميع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات من الجبهة الداخلية.

انقطاع الكهرباء عن عكا
وفي حين لم يكشف حزب الله بعد عن طبيعة الهدف النوعي الذي استهدفه؛ قال مصدر، إن التيار الكهربائي انقطع عن مدينة عكا الساحلية وضواحيها، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب ونشر طواقم عدة في أنحاء إسرائيل في ظل عمليات حزب الله.

وأضاف، أنه تمت دعوة الطاقم الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل لاجتماع طارئ الساعة السابعة صباح الأحد.

وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه يشرفان على تنفيذ الغارات وتوقف حركة الطيران من إسرائيل وإليها.

من جانبه، أكد حزب الله أن المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي.

وأضاف أنه إذا تم المس بالمدنيين فسيكون عقاب "العدو الصهيوني" شديدا وقاسيا جدا.-(وكالات)

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