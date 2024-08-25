شاب سوري يعترف بتنفيذ الهجوم الذي تبناه داعش في زولينغن الألمانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية
الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم
نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.
وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، حسب وكالة فرانس برس.
ووقع
الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور
650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة
بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.
ونقلت مجلة دير شبيغل عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز.
وقال داعش في بيان عبر
حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في
قطاع غزة".
ولم يقدم التنظيم بعد أي دليل على ذلك، ولم يتضح مدى قرب
العلاقة بين المهاجم وتنظيم داعش، فيما وصف رئيس حكومة ولاية نورد
راين-فستفاليا، هندريك فوست، الاعتداء بأنه "عمل إرهابي".- وكالات
MENAFN25082024000072011014ID1108598621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.