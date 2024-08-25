اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية لمتابعة التطورات الميدانية في الجنوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اجتماعا طارئا برئاسة رئيسها نجيب ميقاتي لمتابعة التطورات الميدانية الأخيرة في الجنوب.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع بحث الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والإيوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجاهزية خلايا الطوارئ، إضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ.
قال ميقاتي خلال الاجتماع، إنه يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد، مؤكدا ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار "1701".
وأكد ميقاتي أن موقف لبنان ما يزال يدعم الجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة.
--(بترا)
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