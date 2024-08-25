اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية لمتابعة التطورات الميدانية في الجنوب



وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع بحث الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والإيوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجاهزية خلايا الطوارئ، إضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ.



قال ميقاتي خلال الاجتماع، إنه يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد، مؤكدا ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار "1701".



وأكد ميقاتي أن موقف لبنان ما يزال يدعم الجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة.

--(بترا)

