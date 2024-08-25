الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، 35 فلسطينيا من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، منهم طفلتان أفرج عن إحداهما لاحقا، إضافة إلى أسرى سابقين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية، رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .
وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.
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