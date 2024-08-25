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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا

8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، 35 فلسطينيا من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، منهم طفلتان أفرج عن إحداهما لاحقا، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية، رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني .


وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

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