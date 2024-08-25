ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40405 شهيدا و93468 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ324، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.
وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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