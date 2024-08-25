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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40405 شهيدا و93468 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ324، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.


وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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