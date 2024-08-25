ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ324، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة ، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.



وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.