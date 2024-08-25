مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية بهجوم حزب الله اليوم

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القتيل هو الرقيب دافيد موشيه بن شطريت.

وكان الحزب اللبناني قال في وقت سابق إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط "هجوم كبير" من قِبل حزب الله.



وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".