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مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية بهجوم حزب الله اليوم

8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس ما يسمى مجلس مستوطنات رام الله في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية خلال هجوم حزب الله اللبناني اليوم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القتيل هو الرقيب دافيد موشيه بن شطريت.

وكان الحزب اللبناني قال في وقت سابق إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط "هجوم كبير" من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".


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