مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية بهجوم حزب الله اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس ما يسمى مجلس مستوطنات رام الله في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية خلال هجوم حزب الله اللبناني اليوم.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القتيل هو الرقيب دافيد موشيه بن شطريت.
وكان الحزب اللبناني قال في وقت سابق إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق
الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان
لإحباط "هجوم كبير" من قِبل حزب الله.
وأضاف الحزب
أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا
الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".
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