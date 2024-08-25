ترامب وتوسعة الكيان

المرشح الجمهوري صاحب القرن يعد في برنامجه الانتخابي للرئاسة الأميركية بأنه يسعى لتوسيع مساحة الكيان وهو تصريح لا يخلو من السماجة والوقاحة لصدوره في بازار الانتخابات للمزايدة على المرشحة الديموقراطية لصدوره من سياسى كبير في الدوله الاميركية التى انعقد في اراضيها مؤتمر (سان فرانسسكو) اخر مؤتمر للحلفاء لانشاء منظمة ووضع ميثاقها الذي ينص على احترام سيادة الدول ووحدة اقليمها وشعبها.

ها هي واشنطن تنقض عبر ترامب في خطوة هستيرية على الميثاق الاممي وتدفع مع نتنياهو العالم الى حالة من الفوضى تسود فيها اداة القوه لفرض صيغة كيفية ورغائبية للعلاقات الدولية وليست صيغة قانونيه...

وهو ما سيؤدي الى انتشار الصراعات والحروب كما تفضلها النخب الاميركية واللوبي الصهيوني.

واذا ما اخذنا اللغو الترامبي بالتحليل فان اي محاولة لتوسعة الكيان الغارق فى غزه وعلى مساحة 365 كم٢ منذ 11 شهرا لن تفلح وهو لم يحقق اهدافه وفرض ارادته في غزه التى تهزمه اليوم للمرة الثانيه بعد هروبه منها عام 2005.

وهذا الكيان الذى يسعى وبدعم من الساسه الامريكيين للتوسع فقد طرد ايضا من جنوب لبنان بعدانهيار كانتون انطون لحد وعودة الارض اللبنانية لاهلها.

وهاهم ومن الجنوب اللبناني يذيقون بنيرانهم الكيان الامرين و يفرغون شماله من المستوطنين ليعيشوا مهجرين فى الفنادق وسط اسرائيل...

اما اذا كان توجههم نحو الاردن للتهجير او الاختراق فليعودوا الى عام 68 ملحمة الكرامه وكيف استطاع الجيش الاردني ان يهزم فلوله وياسر عسكره ويقنص دباباته ويلحق هزيمة ساحقه بالقوة الغازيه.

واظنه اي الكيان اليوم يصارع من اجل البقاء ويفزع له الغرب بقيادة اميركية برا وبحرا خشية انهياره في اي توسعة اقليمية للحرب. فالارض الاردنية عصية على الغزاة.