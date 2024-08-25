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نصر الله: الهدف الأساسي للعملية قاعدة غليلوت التي تضم وحدة 8200

8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه تم تحديد الهدف للعملية في عمق الاحتلال الإسرائيلي وهي قاعدة "غليلوت"، وإن القاعدة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم "الوحدة 8200"، وهي تبعد عن حدود لبنان 110 كلم، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب 1500 متر.

وأضاف نصر الله اليوم الأحد، في كلمة مباشرة عقب التصعيد العسكري مع الاحتلال، أن الهدف هو قاعدة المخابرات العسكرية في غليلوت، واستهداف عدد من المواقع والثكنات في الجليل والجولان، وأنه تم إطلاق 340 صاروخ كاتيوشا على القواعد والثكنات الإسرائيلية.

وتابع، "قررنا استهداف القواعد والثكنات في الجليل والجولان بصواريخ كاتيوشا"، مضيفا أن القرار كان إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات.

وقال، "كل المسيرات التي أطلقت من البقاع عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية بسلام باتجاه الأهداف المحددة، وأنها أصابت أهدافها لكن العدو يتكتم."

وأشار نصرالله إلى أن الجماعة قررت تنفيذ هجومها على الاحتلال بشكل منفرد لاعتبارات ستظهر مع الوقت، وأنه تم تسمية العملية بـ"يوم الأربعين".

و حول العملية قال نصر الله، "العدو بدأ غاراته قبل نصف ساعة من عمليتنا، ما يدل على أنه لم يكن لديه معلومات استخبارية، فهو أحس بحركة المقاومين لذا بدأ غاراته وهو ليس أمرا استباقيا ولم يترك أثرا على المقاومة."

وتابع، "أخلينا قبل مدة جميع الوديان من الصواريخ الدقيقة والباليستية وما قصفه العدو اليوم وديان خالية، وإن إسرائيل كذبت بحديثها عن تدمير صواريخنا الاستراتيجية، وهي تتحدث عن مئات الغارات وهي لم تصب إلا منصتين لإطلاق الصواريخ."

وأضاف نصر الله، "نحن أمام سردية إسرائيلية كاذبة وفشل استخباري، وعمليتنا تمت بنجاح."

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