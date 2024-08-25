نصر الله: الهدف الأساسي للعملية قاعدة غليلوت التي تضم وحدة 8200

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه تم تحديد الهدف للعملية في عمق الاحتلال الإسرائيلي وهي قاعدة "غليلوت"، وإن القاعدة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم "الوحدة 8200"، وهي تبعد عن حدود لبنان 110 كلم، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب 1500 متر.
وأضاف نصر الله اليوم الأحد، في كلمة مباشرة عقب التصعيد
العسكري مع الاحتلال، أن الهدف هو قاعدة المخابرات العسكرية في غليلوت، واستهداف عدد من المواقع والثكنات في الجليل والجولان، وأنه تم إطلاق 340 صاروخ كاتيوشا على القواعد والثكنات الإسرائيلية.
وتابع، "قررنا استهداف القواعد والثكنات في الجليل والجولان بصواريخ كاتيوشا"، مضيفا أن القرار كان إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات.
وقال، "كل المسيرات التي أطلقت من البقاع عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية بسلام باتجاه الأهداف المحددة، وأنها أصابت أهدافها لكن العدو يتكتم."
وأشار نصرالله إلى أن الجماعة قررت تنفيذ هجومها على الاحتلال بشكل منفرد لاعتبارات ستظهر مع الوقت، وأنه تم تسمية العملية بـ"يوم الأربعين".
و حول العملية قال نصر الله، "العدو بدأ غاراته قبل نصف ساعة من
عمليتنا، ما يدل على أنه لم يكن لديه معلومات استخبارية، فهو أحس بحركة
المقاومين لذا بدأ غاراته وهو ليس أمرا استباقيا ولم يترك أثرا على
المقاومة."
وتابع، "أخلينا قبل مدة جميع الوديان من
الصواريخ الدقيقة والباليستية وما قصفه العدو اليوم وديان خالية، وإن
إسرائيل كذبت بحديثها عن تدمير صواريخنا الاستراتيجية، وهي تتحدث عن مئات
الغارات وهي لم تصب إلا منصتين لإطلاق الصواريخ."
وأضاف نصر الله، "نحن أمام سردية إسرائيلية كاذبة وفشل استخباري، وعمليتنا تمت بنجاح."
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