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أبو عبيدة: نبارك عملية الرد الأولي لحزب الله

8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، عبر تغريدات له على "تيليجرام"، "نبارك عملية الرد الأولي للأخوة في حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر.. ونقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال."

وأضاف، "عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى.. فلا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة، وكل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على أهلنا وشعبنا."

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