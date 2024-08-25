أبو عبيدة: نبارك عملية الرد الأولي لحزب الله

أبو عبيدة: نبارك عملية الرد الأولي لحزب الله
التاريخ
8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، عبر تغريدات له على "تيليجرام"، "نبارك عملية الرد الأولي للأخوة في حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر.. ونقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال."
وأضاف، "عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى.. فلا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة، وكل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على أهلنا وشعبنا."
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