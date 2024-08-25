إسرائيل تنظر شمالا وتواصل النزف في الجنوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
25/8/2024
بعد أسبوع على ما وصف قمة الفرصة الأخيرة في الدوحة، فإن الإدارة الأميركية تبذل مع ذلك جهودها للدفع قدما بصفقة التبادل العالقة ومنع اشتعال حرب إقليمية واسعة. مساء أول من أمس، استؤنفت المحادثات في القاهرة، هذه المرة بمشاركة حماس. ولكن احتمالية تحقيق أي تقدم ما تزال ضعيفة، وفي هذه الأثناء يتصاعد القتال والخسائر في القطاع وعلى الحدود مع لبنان.
أول من أمس، قتل أربعة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود في حادثين في القطاع. في الشمال أطلق حزب الله صليات ثقيلة من الصواريخ والمسيرات نحو الجليل بعد سلسلة هجمات لإسرائيل في لبنان وسورية، قتل فيها ليس أقل من ثمانية من أعضاء الحزب. استمرار مواصلة الجهود الأميركية من أجل التوصل إلى الصفقة يتعلق بالخوف من أنه في الأيام القريبة المقبلة، ستأتي عملية ثأر حزب الله ضد إسرائيل، وأن المنطقة قريبة من تدهور أكبر.
في موازاة المحادثات في القاهرة وصل إلى المنطقة رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون، الذي يخطط للتنقل بين إسرائيل ومصر. الولايات المتحدة تحاول الآن الدفع قدما بالمحادثات حول الصفقة بواسطة حل نقطة خلاف رئيسية وهي السيطرة على محور فيلادلفيا. وليس فقط حماس، بل أيضا مصر تعارض استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في هذا المحور قرب الحدود بين القطاع ومصر في رفح. القضية تم طرحها أيضا في المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء يوم الخميس الماضي. الأميركيون يحاولون التوصل إلى اتفاق إسرائيلي للانسحاب على مراحل من المحور. يبدو أنه كانت هناك ليونة معينة في موقف نتنياهو بعد المحادثة مع بايدن، رغم أن مكتب رئيس الحكومة يحرص على القول: "إنه لن يتزحزح عن موقفه وأن إسرائيل ستستمر في الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا".
أحد الادعاءات الرئيسية الذي يطرحها رؤساء جهاز الأمن يتعلق بضعف قدرة حماس العسكرية. وزير الدفاع، يوآف غالنت، زار رفح في الأسبوع الماضي وكرر الادعاء بأن لواء حماس في رفح تم تفكيكه وهزيمته. في جهاز الأمن يعتقدون أنه كان يمكن العودة واحتلال محور فيلادلفيا من دون صعوبة، حتى بعد الانسحاب منه، إذا انهارت الصفقة بعد انتهاء المرحلة الأولى، التي يتوقع فيها أن تقوم حماس بإطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى، مئات بضع مئات من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.
نتنياهو يحذر من إخلاء محور فيلادلفيا بذريعة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيمكن حماس من تجديد أنبوب الأكسجين الرئيسي لها، وهو عمليات التهريب في الأنفاق تحت المحور. في جهاز الأمن يحتجون أيضا على ذلك، ويقولون: "إن معظم عمليات التهريب في السنوات الأخيرة كانت فوق الأرض من خلال معبر رفح، مع غض نظر مصر. غالنت والضباط يضغطون على رئيس الحكومة من أجل تركيز سلم الأولويات على الحدود مع لبنان إزاء الخوف من تصعيد المواجهات مع حزب الله في القريب.
أول من أمس، نشرت في "أخبار 12" تسجيلات مقلقة من اللقاء الذي أجراه نتنياهو مع مختطفات تم إطلاق سراحهن من الأسر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأبناء عائلاتهن ما يزالون محتجزين لدى حماس في القطاع (من المهم الإشارة إلى أن التسجيلات في هذه المحادثات سربت مرة تلو الأخرى، رغم أن من يزورون مكتب رئيس الحكومة يطلب منهم ترك هواتفهم المحمولة والمرور عبر بوابة إلكترونية عند دخول المبنى). في هذه المرة وخلافا للسابق فإن رئيس الحكومة لن يتواجه مع جمهور متعاطف يتكون من العائلات المتماهية مع اليمين. المختطفات اللواتي أطلق سراحهن وجهن لنتنياهو أسئلة صعبة وانتقادا شديدا. نتنياهو الذي ضم زوجته سارة لهذا اللقاء، تجادل مع المختطفات، وبعض أقواله لم تصمد أمام امتحان الواقع.
نتنياهو قال: "إنه طلب العفو بسبب دوره في المسؤولية عن المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لأول مرة". وعندما طلبت النساء منه إنهاء الصفقة لإنقاذ أعزائهن في أسرع وقت من المعاناة في القطاع أجاب: "أي صفقة؟ أي صفقة توجد على الطاولة؟". يبدو أنه أراد خلق الانطباع بأنه فقط تصميم حماس هو الذي يمنع عقد الصفقة. في ظهور علني وحتى في التصريحات الروتينية التي يصدرها مكتبه، فإن نتنياهو قلل في الفترة الأخيرة من التطرق إلى موت الجنود في الحرب، في الشمال وفي الجنوب. ايضا إعادة الست جثث للمخطوفين التي تم إنقاذها في الأسبوع الماضي في خان يونس لم تستقبل برد من قبله، ناهيك عن الحديث عن امتناعه عن إجراء محادثات مع عائلات المخطوفين من كيبوتسات نيريم ونير عوز وحول زيارته المتباطئة في نير عوز، التي وعد بها قبل شهرين. يبدو أن رئيس الحكومة ببساطة لا ينجح في إظهار التعاطف مع معاناة مواطنيه أثناء الحرب.
في الوقت الذي فيه نتنياهو يتشاجر مع غالنت والقادة الكبار في جهاز الأمن حول مسألة الانسحاب من محور فيلادلفيا وممر نتساريم، الجنود يواصلون السقوط في المعارك هناك، في المناطق التي يوصي الجيش بإخلائها في إطار الصفقة. ثلاثة من الجنود الأربعة في الاحتياط قتلوا في نهاية الأسبوع بسبب تفجير بيت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. جهود الجيش الإسرائيلي لضرب البنى التحتية لحماس هناك تجري في معظمها على مسافة بعيدة من ممر نتساريم. النشاطات هناك مختلف عليها في الجيش، وحسب رأي بعض الضباط هو لا يخدم الآن الأهداف الرئيسية للحرب. ولكن عندما تكون القوات منتشرة في المكان، فإنه يتم استخدام الضغط من الفرقة التي تسيطر على المحور على القيادة العليا من أجل السماح للوحدات بالانطلاق إلى عمليات هجومية وعدم انتظار انتشار الدفاع الذي يمكن أن يواجه بهجمات حماس.
المقدم جون سبنسر، الخبير في حرب المدن من الأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت"، ومن المؤيدين البارزين لإسرائيل في الساحة الدولية أثناء الحرب في غزة، رافق قوات الجيش الإسرائيلي في غزة بضع مرات، منذ بداية الحرب وامتدح بشكل استثنائي سلوك إسرائيل في القطاع، وقال: "إن جيوش غربية أخرى كانت ستقتل عدد أكبر من المدنيين في مواجهة التحديات الصعبة للعدو المتخندق عميقا في أوساط المدنيين".
ولكن سبنسر في المقال الذي نشره في الأسبوع الماضي في مجلة "فورن افيرز" كتب أنه لا يصدق أي شيء من الأقوال التي يحاول نتنياهو الاستمرار في تسويقها. حسب هذا الخبير الأميركي، فإن حجم الإضرار بقدرة حماس يسمح لإسرائيل الانتقال إلى مرحلة "اليوم التالي"، في مناطق محدودة من القطاع من أجل أن تظهر للغزيين والمجتمع الدولي أنه يوجد لديها برنامج سيأتي في أعقاب الإنجازات العسكرية.
"زعماء إسرائيل يجب عليهم الفهم والبت بوضوح أن تركيز الحرب يجب أن يتغير. فإذا لم تستغل إسرائيل الفرصة لضمان قيادة جديدة في غزة تستبدل حماس، فهي ستتنازل عن تفوقها الحالي وتنهي الحرب بهزيمة"، قال سبنسر وأضاف أنه حتى الآن نتنياهو يمكنه أن يكون مرتاحا مما كتبه، وهو يعتقد أن على إسرائيل خلق ظروف تمكن القيادة الجديدة في القطاع من البقاء، وهي النتيجة التي يأمل رئيس الحكومة، لاعتبارات سياسية، بأن لا يصل إليها. استمرار القتال في غزة والجمود في المحادثات يؤثران سلبا على الوضع الإقليمي. في الاستخبارات الإسرائيلية تولد انطباعا بأن إيران، وبالأساس حزب الله، لم يتنازل عن خطط الانتقام في أعقاب اغتيال فؤاد شكر من حزب الله واسماعيل هنية من حماس في لبنان وفي طهران. في نهاية الأسبوع الماضي احتفل الشيعة في الشرق الأوسط بالذكرى الأربعين، التي مركز الأحداث المرتبطة فيها توجد في مدينة كربلاء في العراق. ولكن بالنسبة لحزب الله، فإن الحساب مع إسرائيل ما يزال مفتوحا، واستنادا إلى تصريحات جهات رفيعة في حزب الله، فإنه من المرجح أن الرد سيأتي في وقت قريب نسبيا. حجم طموح الأهداف التي سيتم اختيارها ونتائج الهجوم ستؤثر على استمرار الأحداث في المنطقة، وفي أقصى الحالات، يمكن حتى أن تؤدي إلى حرب شاملة، رغم أن معظم الأطراف المشاركة فيها يقولون: "إنهم غير معنيين بذلك". إضافة إلى صراخ عائلات المخطوفين، فإن هذه هي الخلفية للجهود الواضحة التي يستمر الأميركيون في بذلها من أجل التوصل إلى الصفقة بمساعدة دول الوساطة، مصر وقطر.
MENAFN25082024000072011014ID1108598610