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إسرائيل تنظر شمالا وتواصل النزف في الجنوب

8/25/2024 2:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
25/8/2024

بعد أسبوع على ما وصف قمة الفرصة الأخيرة في الدوحة، فإن الإدارة الأميركية تبذل مع ذلك جهودها للدفع قدما بصفقة التبادل العالقة ومنع اشتعال حرب إقليمية واسعة. مساء أول من أمس، استؤنفت المحادثات في القاهرة، هذه المرة بمشاركة حماس. ولكن احتمالية تحقيق أي تقدم ما تزال ضعيفة، وفي هذه الأثناء يتصاعد القتال والخسائر في القطاع وعلى الحدود مع لبنان.
أول من أمس، قتل أربعة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود في حادثين في القطاع. في الشمال أطلق حزب الله صليات ثقيلة من الصواريخ والمسيرات نحو الجليل بعد سلسلة هجمات لإسرائيل في لبنان وسورية، قتل فيها ليس أقل من ثمانية من أعضاء الحزب. استمرار مواصلة الجهود الأميركية من أجل التوصل إلى الصفقة يتعلق بالخوف من أنه في الأيام القريبة المقبلة، ستأتي عملية ثأر حزب الله ضد إسرائيل، وأن المنطقة قريبة من تدهور أكبر.
في موازاة المحادثات في القاهرة وصل إلى المنطقة رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون، الذي يخطط للتنقل بين إسرائيل ومصر. الولايات المتحدة تحاول الآن الدفع قدما بالمحادثات حول الصفقة بواسطة حل نقطة خلاف رئيسية وهي السيطرة على محور فيلادلفيا. وليس فقط حماس، بل أيضا مصر تعارض استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في هذا المحور قرب الحدود بين القطاع ومصر في رفح. القضية تم طرحها أيضا في المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء يوم الخميس الماضي. الأميركيون يحاولون التوصل إلى اتفاق إسرائيلي للانسحاب على مراحل من المحور. يبدو أنه كانت هناك ليونة معينة في موقف نتنياهو بعد المحادثة مع بايدن، رغم أن مكتب رئيس الحكومة يحرص على القول: "إنه لن يتزحزح عن موقفه وأن إسرائيل ستستمر في الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا".
أحد الادعاءات الرئيسية الذي يطرحها رؤساء جهاز الأمن يتعلق بضعف قدرة حماس العسكرية. وزير الدفاع، يوآف غالنت، زار رفح في الأسبوع الماضي وكرر الادعاء بأن لواء حماس في رفح تم تفكيكه وهزيمته. في جهاز الأمن يعتقدون أنه كان يمكن العودة واحتلال محور فيلادلفيا من دون صعوبة، حتى بعد الانسحاب منه، إذا انهارت الصفقة بعد انتهاء المرحلة الأولى، التي يتوقع فيها أن تقوم حماس بإطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى، مئات بضع مئات من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.
نتنياهو يحذر من إخلاء محور فيلادلفيا بذريعة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيمكن حماس من تجديد أنبوب الأكسجين الرئيسي لها، وهو عمليات التهريب في الأنفاق تحت المحور. في جهاز الأمن يحتجون أيضا على ذلك، ويقولون: "إن معظم عمليات التهريب في السنوات الأخيرة كانت فوق الأرض من خلال معبر رفح، مع غض نظر مصر. غالنت والضباط يضغطون على رئيس الحكومة من أجل تركيز سلم الأولويات على الحدود مع لبنان إزاء الخوف من تصعيد المواجهات مع حزب الله في القريب.
أول من أمس، نشرت في "أخبار 12" تسجيلات مقلقة من اللقاء الذي أجراه نتنياهو مع مختطفات تم إطلاق سراحهن من الأسر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأبناء عائلاتهن ما يزالون محتجزين لدى حماس في القطاع (من المهم الإشارة إلى أن التسجيلات في هذه المحادثات سربت مرة تلو الأخرى، رغم أن من يزورون مكتب رئيس الحكومة يطلب منهم ترك هواتفهم المحمولة والمرور عبر بوابة إلكترونية عند دخول المبنى). في هذه المرة وخلافا للسابق فإن رئيس الحكومة لن يتواجه مع جمهور متعاطف يتكون من العائلات المتماهية مع اليمين. المختطفات اللواتي أطلق سراحهن وجهن لنتنياهو أسئلة صعبة وانتقادا شديدا. نتنياهو الذي ضم زوجته سارة لهذا اللقاء، تجادل مع المختطفات، وبعض أقواله لم تصمد أمام امتحان الواقع.
نتنياهو قال: "إنه طلب العفو بسبب دوره في المسؤولية عن المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لأول مرة". وعندما طلبت النساء منه إنهاء الصفقة لإنقاذ أعزائهن في أسرع وقت من المعاناة في القطاع أجاب: "أي صفقة؟ أي صفقة توجد على الطاولة؟". يبدو أنه أراد خلق الانطباع بأنه فقط تصميم حماس هو الذي يمنع عقد الصفقة. في ظهور علني وحتى في التصريحات الروتينية التي يصدرها مكتبه، فإن نتنياهو قلل في الفترة الأخيرة من التطرق إلى موت الجنود في الحرب، في الشمال وفي الجنوب. ايضا إعادة الست جثث للمخطوفين التي تم إنقاذها في الأسبوع الماضي في خان يونس لم تستقبل برد من قبله، ناهيك عن الحديث عن امتناعه عن إجراء محادثات مع عائلات المخطوفين من كيبوتسات نيريم ونير عوز وحول زيارته المتباطئة في نير عوز، التي وعد بها قبل شهرين. يبدو أن رئيس الحكومة ببساطة لا ينجح في إظهار التعاطف مع معاناة مواطنيه أثناء الحرب.
في الوقت الذي فيه نتنياهو يتشاجر مع غالنت والقادة الكبار في جهاز الأمن حول مسألة الانسحاب من محور فيلادلفيا وممر نتساريم، الجنود يواصلون السقوط في المعارك هناك، في المناطق التي يوصي الجيش بإخلائها في إطار الصفقة. ثلاثة من الجنود الأربعة في الاحتياط قتلوا في نهاية الأسبوع بسبب تفجير بيت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. جهود الجيش الإسرائيلي لضرب البنى التحتية لحماس هناك تجري في معظمها على مسافة بعيدة من ممر نتساريم. النشاطات هناك مختلف عليها في الجيش، وحسب رأي بعض الضباط هو لا يخدم الآن الأهداف الرئيسية للحرب. ولكن عندما تكون القوات منتشرة في المكان، فإنه يتم استخدام الضغط من الفرقة التي تسيطر على المحور على القيادة العليا من أجل السماح للوحدات بالانطلاق إلى عمليات هجومية وعدم انتظار انتشار الدفاع الذي يمكن أن يواجه بهجمات حماس.
المقدم جون سبنسر، الخبير في حرب المدن من الأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت"، ومن المؤيدين البارزين لإسرائيل في الساحة الدولية أثناء الحرب في غزة، رافق قوات الجيش الإسرائيلي في غزة بضع مرات، منذ بداية الحرب وامتدح بشكل استثنائي سلوك إسرائيل في القطاع، وقال: "إن جيوش غربية أخرى كانت ستقتل عدد أكبر من المدنيين في مواجهة التحديات الصعبة للعدو المتخندق عميقا في أوساط المدنيين".
ولكن سبنسر في المقال الذي نشره في الأسبوع الماضي في مجلة "فورن افيرز" كتب أنه لا يصدق أي شيء من الأقوال التي يحاول نتنياهو الاستمرار في تسويقها. حسب هذا الخبير الأميركي، فإن حجم الإضرار بقدرة حماس يسمح لإسرائيل الانتقال إلى مرحلة "اليوم التالي"، في مناطق محدودة من القطاع من أجل أن تظهر للغزيين والمجتمع الدولي أنه يوجد لديها برنامج سيأتي في أعقاب الإنجازات العسكرية.
"زعماء إسرائيل يجب عليهم الفهم والبت بوضوح أن تركيز الحرب يجب أن يتغير. فإذا لم تستغل إسرائيل الفرصة لضمان قيادة جديدة في غزة تستبدل حماس، فهي ستتنازل عن تفوقها الحالي وتنهي الحرب بهزيمة"، قال سبنسر وأضاف أنه حتى الآن نتنياهو يمكنه أن يكون مرتاحا مما كتبه، وهو يعتقد أن على إسرائيل خلق ظروف تمكن القيادة الجديدة في القطاع من البقاء، وهي النتيجة التي يأمل رئيس الحكومة، لاعتبارات سياسية، بأن لا يصل إليها. استمرار القتال في غزة والجمود في المحادثات يؤثران سلبا على الوضع الإقليمي. في الاستخبارات الإسرائيلية تولد انطباعا بأن إيران، وبالأساس حزب الله، لم يتنازل عن خطط الانتقام في أعقاب اغتيال فؤاد شكر من حزب الله واسماعيل هنية من حماس في لبنان وفي طهران. في نهاية الأسبوع الماضي احتفل الشيعة في الشرق الأوسط بالذكرى الأربعين، التي مركز الأحداث المرتبطة فيها توجد في مدينة كربلاء في العراق. ولكن بالنسبة لحزب الله، فإن الحساب مع إسرائيل ما يزال مفتوحا، واستنادا إلى تصريحات جهات رفيعة في حزب الله، فإنه من المرجح أن الرد سيأتي في وقت قريب نسبيا. حجم طموح الأهداف التي سيتم اختيارها ونتائج الهجوم ستؤثر على استمرار الأحداث في المنطقة، وفي أقصى الحالات، يمكن حتى أن تؤدي إلى حرب شاملة، رغم أن معظم الأطراف المشاركة فيها يقولون: "إنهم غير معنيين بذلك". إضافة إلى صراخ عائلات المخطوفين، فإن هذه هي الخلفية للجهود الواضحة التي يستمر الأميركيون في بذلها من أجل التوصل إلى الصفقة بمساعدة دول الوساطة، مصر وقطر.

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