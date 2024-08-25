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تصريحات بايدن والأورويلية عن غزة في مؤتمر الحزب الديمقراطي

8/25/2024 2:58:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نورمان سولومون* - (كومون دريمز) 20/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏كان الخطاب الذي أشار إلى معاناة الفلسطينيين رحلة إلى عالم من المكر السياسي من رئيس وافق لتوه على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
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تبدو ملاحظة جورج أورويل -"أولئك الذين يسيطرون على الحاضر يسيطرون على الماضي؛ وأولئك الذين يسيطرون على الماضي يسيطرون على المستقبل"- وثيقة الصلة بالكيفية التي تحدث بها الرئيس جو بايدن عن ‏‏غزة‏‏ خلال خطابه في مؤتمر الحزب الديمقراطي ليلة الاثنين.‏
‏وتتناسب كلماته مع قالب للرسائل دخل الآن شهره الحادي عشر، والذي يصور الحكومة الأميركية على أنها تسعى بلا كلل إلى جلب السلام، بينما تزود إسرائيل بالأسلحة والقنابل التي مكنتها‏‏ من الذبح المتواصل للمدنيين‏.‏
‏‏وقال‏‏ بايدن ‏‏للمندوبين المهللين: "سنواصل العمل، لإعادة الرهائن إلى الوطن، وإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط. ‏كما تعلمون، لقد كتبت معاهدة سلام لغزة. وقبل بضعة أيام قدمت اقتراحا جعلنا أقرب إلى إنجاز ذلك مما كنا في أي وقت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)".‏
كانت هذه رحلة إلى عالم بديل من المكر السياسي من رئيس وافق قبل ستة أيام فقط ‏‏على‏‏ إرسال أسلحة إضافية بقيمة 20 مليار دولار إلى ‏‏إسرائيل‏‏. ومع ذلك، رد مندوبو بايدن في قاعة المؤتمر بوابل من التصفيق والإعجاب الصاخب.‏
وتضخم صخب التصفيق مع استمرار بايدن: ‏
‏"نحن نعمل على مدار الساعة، وزير خارجيتي، لمنع حرب أوسع نطاقا ولمّ شمل الرهائن مع عائلاتهم، وزيادة المساعدات الصحية والغذائية الإنسانية إلى غزة الآن، لإنهاء المعاناة المدنية للشعب الفلسطيني، وأخيرًا، أخيرًا التوصل في النهاية إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب".‏
‏في "المركز المتحد في شيكاغو"، استمتع الرئيس بالتملق بينما ادعى أنه صانع سلام على الرغم من سجله في جعل المذابح المنهجية لعشرات ‏‏الآلاف‏‏ من المدنيين‏‏ الفلسطينيين ممكنة -حرفياً.‏
كان أورويل سيفهم. كان ثمة رد فعل سياسي شائع من كبار القادة الأميركيين، حيث يدعون أنهم يسعون إلى السلام بينما يساعدون ويحرضون على المذبحة. ويضع تطبيع الخداع بشأن الماضي نمطاً لارتكاب مثل هذا الخداع في المستقبل.‏
‏وهكذا، من خلال العمل داخل النموذج الذي وصفه أورويل، يمارس بايدن السيطرة على الحاضر، ويسعى جاهداً إلى السيطرة على الروايات حول الماضي، ويسعى إلى جعل كل شيء يبدو طبيعياً، واضعاً تصوراً مسبقاً للمستقبل.‏
‏كان حرص المندوبين على الهتاف لرواية بايدن السخيفة الكاذبة حول سياسات إدارته تجاه غزة، في سياق أوسع، هو مهرجان الحب في المؤتمر لرئيس في وضع البطة العرجاء.‏
قبل ساعات من افتتاح المؤتمر، كان الكاتب بيتر بينارت قد نشر مقالاً قصيراً بالفيديو يتوقع فيه التملق الشديد. ‏
‏وقال: "لا أعتقد أنك عندما تقوم بتحليل رئاسة أو شخص، ستعزل ما حدث في غزة‏. أعني، إذا كنت شخصا ذا عقلية ليبرالية، فإنك تعتقد أن الإبادة الجماعية تتحدث عن أسوأ شيء يمكن أن تفعله أي دولة، وأنها تتعلق أيضًا بأسوأ شيء يمكن أن يفعله بلدك إذا كان بلدك يقوم بتسليح إبادة جماعية".
وتابع بينارت: ‏
‏"ولم يعد من المثير كثيراً للجدل حقاً الآن أن هذا يعد إبادة جماعية. لقد قرأت الكتابة الأكاديمية حول هذا الموضوع. ولا أرى أي باحثين حقيقيين في القانون الدولي لحقوق الإنسان يقولون إن الإبادة الجماعية ليست موجودة بالفعل... إذا كنت ستقول شيئا عن جو بايدن، الرئيس، جو بايدن، الرجل، عليك أن تأخذ في الاعتبار ما فعله جو بايدن، الرئيس، جو بايدن، الرجل، عندما يتعلق الأمر بغزة. ‏
إنه شيء أساسي لإرثه. وهو شيء أساسي لشخصيته. وإذا لم تفعل، فإنك كأنما تقول إن حياة الفلسطينيين لا تهم، أو على الأقل لا تهم في هذا اليوم بالذات، وأعتقد أن هذا غير إنساني. لا أعتقد أنه يمكننا أبدا قول إن حياة مجموعة من الناس ببساطة لا تهم لأنه من غير المناسب لنا أن نتحدث عنهم في لحظة معينة".‏
‏وفي تأكيد على العناد الأخلاقي البشع من مسرح المؤتمر، ثمة العرض البهيج للأجيال حيث أشاد الرئيس بذريته واحتضنها.‏
‏وسار جو بايدن خارجاً من المسرح وهو يمسك بيد حفيده الصغير اللطيف، وهو طفل ثمين ليس أثمن من أي طفل من ‏‏آلاف الأطفال‏‏ الذين ساعد الرئيس إسرائيل على قتلهم.‏

*نورمان سولومون Norman Solomon: المدير الوطني لمنظمة العمل الشعبي RootsAction والمدير التنفيذي لمعهد الدقة العامة Institute for Public Accuracy. نشر كتابه الجديد، "‏‏الحرب أصبحت غير مرئية: كيف تخفي أميركا الخسائر البشرية لآلتها العسكرية" War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine‏‏، في حزيران (يونيو) 2023 عن "ذا نيو برس".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden's Cruel & Orwellian Remarks on Gaza at the DNC

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