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بريطانيا تستفز الدب الروسي.. وغضبه منتظر

8/25/2024 2:58:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مارك ألموند* - (الإندبندنت) 2024/8/22

يبدو الأمر بالنسبة للروس، وكأن حرب القرم حدثت بالأمس. لم يكن استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم في العام 2014 نقطة انطلاق لاستيلاء فلاديمير بوتين على بقية أوكرانيا بعد ثمانية أعوام، بل كان عودة إلى الماضي -ليس فقط قبل منح خروتشوف شبه جزيرة القرم لأوكرانيا السوفياتية في العام 1954، ولكن قبل أن تصل القوات البريطانية إلى هناك في العام 1854. ولم يمر دعم المملكة المتحدة الثابت والمعلن لأوكرانيا مرور الكرام في روسيا، وقد تصبح لندن هدفاً سهلاً بينما يجد بوتين خياراته محدودة باطراد.
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أثار تأكيد استخدام دبابات "تشالنجر 2" بريطانية الصنع داخل روسيا، كجزء من الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا في منطقة كورسك، موجة من المشاعر المعادية لبريطانيا في وسائل الإعلام الروسية.
من الواضح لماذا استحوذ استخدام الدبابات البريطانية على الاهتمام، ولكن بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه أوكرانيا أيضاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، فإن العداء غير المتناسب لوسائل الإعلام في موسكو تجاه المملكة المتحدة قد يبدو محيراً.
لكن متابعي التلفزيون الروسي يجدون أنفسهم كل ليلة تقريباً أمام نقاشات يقدمها "الخبراء" حول دور بريطانيا "الخبيث" ليس فقط في الصراع الحالي، ولكن على مدى قرون من مؤامرة ألبيون الغادرة ضد مصالح روسيا وسلامة أراضيها، حتى عندما كانت الدولتان متحالفتين ضد نابليون أو هتلر.
تجاوزت بريطانيا المعاصرة إلى حد كبير تاريخها الإمبراطوري وهي الآن أقل تركيزاً على الأحداث التاريخية التي شكلت هوية الأمة ذات مرة، فمن منا يتذكر حرب القرم التي اندلعت قبل مائة وسبعين عاماً، ناهيك عن التأثر بها؟
لم تنس روسيا ماضيها، رغم أن ذاكرتها الرسمية انتقائية للغاية. بالنسبة إلى الروس، وكأن حرب القرم حدثت بالأمس. لم يكن استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم في العام 2014 نقطة انطلاق لاستيلاء فلاديمير بوتين على بقية أوكرانيا بعد ثمانية أعوام، بل كان عودة إلى الماضي ليس فقط قبل منح خروتشوف شبه جزيرة القرم لأوكرانيا السوفياتية في في العام 1954، ولكن قبل أن تصل القوات البريطانية إلى هناك في العام 1854.
آنذاك، كان اللورد بالمرستون يأمل في تقسيم الإمبراطورية الروسية عبر تشجيع غير الروس على التمرد على القيصر. تضم روسيا اليوم عديداً من المجموعات العرقية نفسها من مناطقها الحدودية في شمال القوقاز إلى عمق أراضيها.
قلة فقط من المنفيين والمتعاطفين معهم في الغرب يتوقعون حقاً انفجاراً داخلياً لروسيا متعددة الأعراق اليوم، مثل انهيار الاتحاد السوفياتي نفسه في في العام 1991. ولكن ينظر إلى هذه الأحلام في موسكو على أنها تهديد من وجهة نظر المؤرخ الروسي الأكثر اقتباساً -فلاديمير بوتين.
ما قد يبدو "تاريخاً قديماً" بالنسبة لنا، شيء مضى وانتهى، هو مصدر إلهام لبوتين. تذكروا كيف برر غزوه لأوكرانيا بكثير من الخلفية التاريخية في صباح افتتاح الحرب في خطابه، أو إثارته وثائق عمرها قرون في مقابلته الطويلة الأخيرة مع تاكر كارلسون الشخصية الإعلامية البارزة والمعروف بتأييده للرئيس الأميركي ترمب.
لذلك فإن ضغائن بوتين التاريخية لها عواقب. هناك احتمال أن تتعرض بريطانيا لـ"الاستفزازات" التي لا ترقى لمستوى الحرب، من أجل "معاقبتنا" على دعم أوكرانيا بصورة علنية وفعالة.
يمكن أن تكون المملكة المتحدة هدفاً أسهل للإجراءات الانتقامية الروسية من أميركا "العدو الرئيسي"، لتوجيه رسالة غير مباشرة إلى واشنطن.
لدى بوتين عداء خاص مع المملكة المتحدة كمنافس إمبراطوري مخضرم لروسيا ولكن أيضاً كأول داعم أوروبي نشط لأوكرانيا بعد غزوه. تغدق وسائل الإعلام الروسية المديح على بوريس جونسون لإفشاله محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في ربيع في العام 2022 بعد أن أدرك الكرملين أن خطته الأصلية للاستيلاء على أوكرانيا قد فشلت.
القوات المسلحة البريطانية متهالكة للغاية. فجميع غواصاتنا الهجومية الست التي تعمل بالطاقة النووية موجودة في الميناء وتجري صيانتها -على مهل. كما يفتقر الجيش إلى الدبابات والعناصر. كما أن صواريخ كروز ستورم شادو التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني موجودة في أوكرانيا أو في طريقها إلى هناك.
والأهم من ذلك هو أن بنيتنا التحتية الحيوية غير محمية بصورة جيدة وغالباً ما تكون في حالة سيئة بالفعل. ويعد تسميم إمدادات المياه لثكنتين ألمانيتين أخيراً مثالاً على ما يمكن أن يحققه العملاء المعادون من خلال سكب كميات صغيرة من السوائل السامة في الخزانات.
تخريب كابلات الإنترنت البحرية البريطانية تحت البحر يمكن أن يتحقق من طريق حادثة "يمكن إنكاره"، تماماً كما قامت سفينة صينية بسحب مرساتها فوق وصلة الطاقة بين فنلندا وإستونيا، وهما عضوان في حلف الناتو، ولكنهما غير محميتين ضد "الحوادث".
يمكن للهجمات السيبرانية التي تضرب المستشفيات أو أنظمة النقل أن تلحق أضراراً اجتماعية واقتصادية من دون أن تترك بصمات روسية. وقد أظهرت عملية تبادل الجواسيس الأخيرة وجود "عملاء روس نائمين" في الدول الأوروبية. لماذا ليس في بريطانيا؟
قد تكون الحوادث الأخيرة، مثل تخريب نظام السكك الحديد الفرنسية فائقة السرعة عشية الألعاب الأولمبية، من عمل مجموعة يسارية راديكالية مستقلة ذاتياً، لكنها أظهرت كيف يمكن لعدد قليل جداً من الأشخاص الذين لديهم معرفة استراتيجية ومعدات بسيطة إلى حد ما أن يتسببوا في إحداث فوضى موقتة.
التنافس الطويل الأمد بين روسيا وبريطانيا يحمل خطر التصعيد إلى صراع أوسع. لمجرد أن بوتين قام بضبط نفسه في الماضي عندما تم تخطي "الخطوط الحمراء" الروسية لا يعني أنه سيتسامح مع الإهانات المتكررة إلى أجل غير مسمى. يمكن أن تؤدي محاولات التخريب أو الهجمات الإلكترونية الفاشلة إلى تفعيل الدفاع الجماعي لحلف الناتو بطريق الخطأ.
كان لدى بريطانيا أسباب قوية لدعم أوكرانيا منذ البداية، وما تزال هناك أسباب وجيهة للاستمرار في دعم قتال كييف من أجل الاستقلال. ومع ذلك، تماماً كما افترضت روسيا بشكل خطأ أن أراضيهم "خارج الخريطة" كمكان للقتال الفعلي، لا ينبغي لنا أن نعتقد بسذاجة أن المملكة المتحدة محصنة من التهديدات المحتملة.

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