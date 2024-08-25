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‏الولايات المتحدة والشرق الأوسط: نفاق صريح‏

8/25/2024 2:58:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) روبرت فانتينا‏* - (كاونتربنش) 23/8/2024
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏يقولون إنك يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، ولكن لا يمكنك خداع كل الناس كل الوقت. ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة عازمة على دحض هذا الشرط الأخير.‏
‏منذ أشهر، كان المتحدثون باسم الولايات المتحدة يقولون مرة تلو المرة كيف أنهم يعملون بلا كلل لترتيب وقف إطلاق نار لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين. وينتقد بعض المرشحين والمسؤولين المنتخبين بقوة ذبح الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة. وقالت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، إنها لن تسكت عن المعاناة التي يلاقيها الأبرياء في غزة. ومع ذلك، فإن هؤلاء هم أعضاء في الحكومة نفسها التي ترسل الأسلحة نفسها التي تتسبب في تلك المعاناة.‏
‏أرسل البطة العرجاء، الرئيس جو بايدن، الذي كثيرًا ما يشار إليه باسم "جو الإبادة الجماعية"، أسلحة بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل منذ بداية هذه الإبادة الجماعية. وتمت المذبحة الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 100 رجل وامرأة وطفل فلسطيني، كانوا يحتمون في مدرسة ويصلون في مسجد، بقنابل أميركية الصنع. وقد مزقت هذه القنابل ضحاياها، مما أجبر الناجين على محاولة استخلاص رفات أحبائهم من بقايا الجلد والعظام المتبقية.‏
لو كان هؤلاء المسؤولون اللامعون يريدون حقاً إحلال السلام في الشرق الأوسط، ويعتقدون بصدق بأن الإبادة الجماعية هي خطأ في جميع الحالات، لكانت هذه المذبحة قد انتهت قبل أشهر. كان كل ما سيتطلبه الأمر هو إخطار القاتل الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن صنبور الأموال من الولايات المتحدة قد تم إيقافه على الفور. ومن دون مصدر التمويل هذا، يصبح الكيان الصهيوني عاجزًا. إنه غير قادر على الدفاع عن نفسه من دون مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة ودول أخرى، كما اتضح عندما قصفت إيران، بإخطار مسبق لإسرائيل، في نيسان (أبريل) من هذا العام. والاستخبارات الإسرائيلية معيبة، كما يتضح من حدث المقاومة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما أخذت حكومة النظام الصهيوني على حين غرة بالمفاجأة الكاملة.
والحكومة لا تحظى بدعم شعبها، كما يتضح من المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلد قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي عارضت التغييرات التي اقترحها نتنياهو على القضاء، وأولئك الذين طالبوا بعد ذلك بوقف إطلاق النار حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن. وهي لا تستطيع أن تعيش في سلام مع جيرانها. وعلى الرغم من "التطبيع" مع بعض الدول العربية، إلا أن الناس في تلك الدول ما يزالون يعارضون أي ارتباط بالكيان الصهيوني العنصري.‏
والآن، يقول لنا القادة الإمبرياليون الأميركيون الصريحون والمتحدثين باسمهم، إن اتفاق وقف إطلاق النار في خطر بسبب عدم رغبة حماس في الموافقة عليه. ويمكننا جميعا أن نرى كيف سيتم تسويق ذلك: مقاتلو حماس "الإرهابيون" لا يريدون السلام وهم مستعدون للسماح باستمرار ذبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، ورؤيتهم يتضورون جوعا حتى الموت، ببساطة بسبب كراهيتهم لليهود.‏
‏لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.‏ في حزيران (يونيو)، اقترح جو الإبادة الجماعية اتفاقية قال إن إسرائيل وافقت عليها. وقد وافقت حماس عليها في ذلك الحين، بينما لم تتحدد بعد شروط كيفية تنفيذها. ليس بهذه السرعة، قال نتنياهو. ويبدو أنه لم يعتقد أن حماس ستوافق، لذلك بمجرد أن وافقوا على الصفقة، كان عليه تغيير الشروط. وهو يطالب الآن بالسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وفرض قيود كبيرة على حركة الفلسطينيين في غزة، واستمرار الوجود العسكري لإسرائيل داخل حدود غزة. وهذه، بالطبع، مطالب غير معقولة على الإطلاق، وشروط لن توافق عليها أي دولة.‏
‏إن القاتل الأكبر ليس مهتما بهذه التفاهات مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي، مثل راعيه الرئيسي في الإبادة الجماعية، الولايات المتحدة.‏
دعونا نلق نظرة على بعض الحقائق:‏
‏قانون ليهي... يشير إلى حكمين قانونيين يحظران على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية، حيث توجد معلومات موثوقة تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (GVHR). ووفقاً لمنظمة "‏‏هيومن رايتس ووتش‏"‏:‏
‏"إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب في قطاع غزة، وهي جريمة حرب".‏
"أدلى المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات علنية يعبرون فيها عن هدفهم المتمثل في حرمان المدنيين في غزة من الطعام والماء والوقود -وهي تصريحات انعكست في العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية".‏
‏في تشرين الأول (أكتوبر)، ‏‏ذكرت "‏‏قناة الجزيرة"‏‏ ما يلي‏‏: وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، في أوقات النزاع المسلح، هناك مطلب العام بـ"... حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في أي أعمال عدائية -سواء كانوا ‏‏أطفالا‏‏ أو مرضى أو رجالا بالغين أصحاء. ويتناول عدد من موادها بشكل مباشر أهمية الدعم الطبي". وقد قصفت إسرائيل كل مستشفى في قطاع غزة.‏
ليس قصف المستشفيات، وحرمان الناس من الرعاية الطبية والغذاء والماء، سوى بعض الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الحكومة الأميركية لا تواصل تمويل إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات من الأسلحة الفتاكة فحسب، بل إنها تزيد من المبلغ الذي يتم إرساله. وبذلك تنتهك الولايات المتحدة حتى قوانينها الخاصة.‏
‏إن احتلال فلسطين هو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي. ‏وقالت محكمة العدل الدولية إنه‏‏ "... ليس لإسرائيل الحق في السيادة على المناطق الفلسطينية، وهي تنتهك القوانين الدولية التي تمنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتعيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وذكرت محكمة العدل الدولية كذلك أن "... الدول الأخرى ملزمة بعدم 'تقديم العون أو المساعدة في إبقاء' وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية". وتنتهك الولايات المتحدة هذا القانون الدولي.‏
‏في تموز (يوليو) صرحت نائبة الرئيس، كامالا هاريس‏‏، بما يلي‏‏: "ما حدث في ‏‏غزة ‏‏خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. صور الأطفال القتلى والجوعى اليائسين الفارين بحثا عن الأمان، وأحيانا النازحين للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة". ويدل هذا إما على جهلها، أو رغبتها في السيطرة على السرد، لأنها لم تقل شيئا عن الأشخاص الذين نزحوا للمرة العاشرة أو العشرين أو الثلاثين. ويلجأ عدد لا يحصى من الآلاف إلى حيث يمكنهم اللجوء لمدة يوم أو نحو ذلك، قبل أن يضطروا إلى الفرار إلى مكان آخر.‏
‏هل هناك وقت لا يكون فيه النفاق الأميركي في المقدمة والوسط على المسرح العالمي؟ بعد أن اغتالت إسرائيل كبير المفاوضين الفلسطينيين في حماس، إسماعيل هنية، في 31 تموز (يوليو)، في إيران، حرص وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على إصدار تحذير لإيران. وفي إشارة إلى وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، ‏‏ذكرت ‏‏مجلة "ناشيونال ريفيو‏‏" ما يلي‏‏ في 19 آب (أغسطس): "لقد حان الوقت أيضًا للتأكد من أن أحدًا لا يتخذ أي خطوات يمكن أن تعرقل هذه العملية"، أضاف في إشارة على ما يبدو إلى إيران. ولذلك، فإننا نعمل على التأكد من عدم وجود تصعيد، وعدم وجود استفزازات، وعدم وجود إجراءات تبعدنا بأي شكل من الأشكال عن تمرير هذه الصفقة، أو تصعيد الصراع إلى أماكن أخرى وإلى مزيد من الكثافة".‏
ألم يكن اغتيال السيد هنية استفزازًا؟ لماذا كان بلينكن "يشير على ما يبدو إلى إيران"، بينما يجب أن يطالب إسرائيل بعدم القيام بمزيد من الاستفزاز؟‏
‏دعونا نلخص. تعمل الولايات المتحدة بلا كلل لإنهاء الإبادة الجماعية التي تدعمها بكل طريقة ممكنة. إنها تريد من فلسطين أن تتخلى عن نضالها المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير، حتى تتمكن إسرائيل من قمع الشعب الفلسطيني أكثر. وسوف تشن حربا لضمان عدم قدرة أي من حلفاء فلسطين على مساعدة الناس الذين يعانون هناك.‏
هناك بطبيعة الحال بعض الناس، معظمهم داخل حدود الولايات المتحدة فقط، الذين يؤمنون بأسطورة الولايات المتحدة كمنارة للحرية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأعدادهم تتضاءل، لكن قادة الإمبريالية الأميركية لا يهتمون. إن النفاق الأميركي، الذي كان دائمًا السمة المميزة للسياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة، هو شيء لا يمكن لأي شخص أن ينكره اليوم. والأدلة موجودة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الإخبارية "السائدة"، وفي روايات شهود العيان عن المذابح التي لا توصف التي تحدث في غزة، والقمع المتزايد في الضفة الغربية.‏
‏يجب على المجتمع الدولي معارضة جهود الولايات المتحدة لإحباط عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وهزيمتها. وإذا سمح للولايات المتحدة بالنجاح، فلا يسع المرء إلا أن يتساءل أين ستحدث الإبادة الجماعية التالية التي تحميها الولايات المتحدة. وقائمة الضحايا المحتملين، للأسف، طويلة جداً.‏

‏*روبرت فانتينا Robert Fantina: مؤلف وناشط وصحفي يعمل من أجل السلام والعدالة الاجتماعية. وهو مواطن أميركي، انتقل إلى كندا بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية للعام 2004، ويحمل الآن جنسية مزدوجة. وهو عضو في مجالس إدارة "أصوات كندية من أجل الحقوق الفلسطينية". و"عالم ما بعد الحرب"، و"كنديون من أجل السلام والعدالة في كشمير".‏ ‏أحدث كتبه هو "الدعاية والأكاذيب والأعلام الكاذبة: كيف تبرر الولايات المتحدة حروبها" Propaganda, Lies and False Flags: How the U.S. Justifies its Wars.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The United States and the Middle East: Blatant U.S. Hypocrisy

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