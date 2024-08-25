‏الولايات المتحدة والشرق الأوسط: نفاق صريح‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
روبرت فانتينا* - (كاونتربنش) 23/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
يقولون إنك يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، ولكن لا يمكنك خداع كل الناس كل الوقت. ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة عازمة على دحض هذا الشرط الأخير.
منذ أشهر، كان المتحدثون باسم الولايات المتحدة يقولون مرة تلو المرة كيف أنهم يعملون بلا كلل لترتيب وقف إطلاق نار لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين. وينتقد بعض المرشحين والمسؤولين المنتخبين بقوة ذبح الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة. وقالت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، إنها لن تسكت عن المعاناة التي يلاقيها الأبرياء في غزة. ومع ذلك، فإن هؤلاء هم أعضاء في الحكومة نفسها التي ترسل الأسلحة نفسها التي تتسبب في تلك المعاناة.
أرسل البطة العرجاء، الرئيس جو بايدن، الذي كثيرًا ما يشار إليه باسم "جو الإبادة الجماعية"، أسلحة بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل منذ بداية هذه الإبادة الجماعية. وتمت المذبحة الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 100 رجل وامرأة وطفل فلسطيني، كانوا يحتمون في مدرسة ويصلون في مسجد، بقنابل أميركية الصنع. وقد مزقت هذه القنابل ضحاياها، مما أجبر الناجين على محاولة استخلاص رفات أحبائهم من بقايا الجلد والعظام المتبقية.
لو كان هؤلاء المسؤولون اللامعون يريدون حقاً إحلال السلام في الشرق الأوسط، ويعتقدون بصدق بأن الإبادة الجماعية هي خطأ في جميع الحالات، لكانت هذه المذبحة قد انتهت قبل أشهر. كان كل ما سيتطلبه الأمر هو إخطار القاتل الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن صنبور الأموال من الولايات المتحدة قد تم إيقافه على الفور. ومن دون مصدر التمويل هذا، يصبح الكيان الصهيوني عاجزًا. إنه غير قادر على الدفاع عن نفسه من دون مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة ودول أخرى، كما اتضح عندما قصفت إيران، بإخطار مسبق لإسرائيل، في نيسان (أبريل) من هذا العام. والاستخبارات الإسرائيلية معيبة، كما يتضح من حدث المقاومة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما أخذت حكومة النظام الصهيوني على حين غرة بالمفاجأة الكاملة.
والحكومة لا تحظى بدعم شعبها، كما يتضح من المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلد قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي عارضت التغييرات التي اقترحها نتنياهو على القضاء، وأولئك الذين طالبوا بعد ذلك بوقف إطلاق النار حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن. وهي لا تستطيع أن تعيش في سلام مع جيرانها. وعلى الرغم من "التطبيع" مع بعض الدول العربية، إلا أن الناس في تلك الدول ما يزالون يعارضون أي ارتباط بالكيان الصهيوني العنصري.
والآن، يقول لنا القادة الإمبرياليون الأميركيون الصريحون والمتحدثين باسمهم، إن اتفاق وقف إطلاق النار في خطر بسبب عدم رغبة حماس في الموافقة عليه. ويمكننا جميعا أن نرى كيف سيتم تسويق ذلك: مقاتلو حماس "الإرهابيون" لا يريدون السلام وهم مستعدون للسماح باستمرار ذبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، ورؤيتهم يتضورون جوعا حتى الموت، ببساطة بسبب كراهيتهم لليهود.
لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. في حزيران (يونيو)، اقترح جو الإبادة الجماعية اتفاقية قال إن إسرائيل وافقت عليها. وقد وافقت حماس عليها في ذلك الحين، بينما لم تتحدد بعد شروط كيفية تنفيذها. ليس بهذه السرعة، قال نتنياهو. ويبدو أنه لم يعتقد أن حماس ستوافق، لذلك بمجرد أن وافقوا على الصفقة، كان عليه تغيير الشروط. وهو يطالب الآن بالسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وفرض قيود كبيرة على حركة الفلسطينيين في غزة، واستمرار الوجود العسكري لإسرائيل داخل حدود غزة. وهذه، بالطبع، مطالب غير معقولة على الإطلاق، وشروط لن توافق عليها أي دولة.
إن القاتل الأكبر ليس مهتما بهذه التفاهات مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي، مثل راعيه الرئيسي في الإبادة الجماعية، الولايات المتحدة.
دعونا نلق نظرة على بعض الحقائق:
قانون ليهي... يشير إلى حكمين قانونيين يحظران على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية، حيث توجد معلومات موثوقة تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (GVHR). ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش":
"إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب في قطاع غزة، وهي جريمة حرب".
"أدلى المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات علنية يعبرون فيها عن هدفهم المتمثل في حرمان المدنيين في غزة من الطعام والماء والوقود -وهي تصريحات انعكست في العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية".
في تشرين الأول (أكتوبر)، ذكرت "قناة الجزيرة" ما يلي: وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، في أوقات النزاع المسلح، هناك مطلب العام بـ"... حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في أي أعمال عدائية -سواء كانوا أطفالا أو مرضى أو رجالا بالغين أصحاء. ويتناول عدد من موادها بشكل مباشر أهمية الدعم الطبي". وقد قصفت إسرائيل كل مستشفى في قطاع غزة.
ليس قصف المستشفيات، وحرمان الناس من الرعاية الطبية والغذاء والماء، سوى بعض الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الحكومة الأميركية لا تواصل تمويل إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات من الأسلحة الفتاكة فحسب، بل إنها تزيد من المبلغ الذي يتم إرساله. وبذلك تنتهك الولايات المتحدة حتى قوانينها الخاصة.
إن احتلال فلسطين هو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقالت محكمة العدل الدولية إنه "... ليس لإسرائيل الحق في السيادة على المناطق الفلسطينية، وهي تنتهك القوانين الدولية التي تمنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتعيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وذكرت محكمة العدل الدولية كذلك أن "... الدول الأخرى ملزمة بعدم 'تقديم العون أو المساعدة في إبقاء' وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية". وتنتهك الولايات المتحدة هذا القانون الدولي.
في تموز (يوليو) صرحت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، بما يلي: "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. صور الأطفال القتلى والجوعى اليائسين الفارين بحثا عن الأمان، وأحيانا النازحين للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة". ويدل هذا إما على جهلها، أو رغبتها في السيطرة على السرد، لأنها لم تقل شيئا عن الأشخاص الذين نزحوا للمرة العاشرة أو العشرين أو الثلاثين. ويلجأ عدد لا يحصى من الآلاف إلى حيث يمكنهم اللجوء لمدة يوم أو نحو ذلك، قبل أن يضطروا إلى الفرار إلى مكان آخر.
هل هناك وقت لا يكون فيه النفاق الأميركي في المقدمة والوسط على المسرح العالمي؟ بعد أن اغتالت إسرائيل كبير المفاوضين الفلسطينيين في حماس، إسماعيل هنية، في 31 تموز (يوليو)، في إيران، حرص وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على إصدار تحذير لإيران. وفي إشارة إلى وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، ذكرت مجلة "ناشيونال ريفيو" ما يلي في 19 آب (أغسطس): "لقد حان الوقت أيضًا للتأكد من أن أحدًا لا يتخذ أي خطوات يمكن أن تعرقل هذه العملية"، أضاف في إشارة على ما يبدو إلى إيران. ولذلك، فإننا نعمل على التأكد من عدم وجود تصعيد، وعدم وجود استفزازات، وعدم وجود إجراءات تبعدنا بأي شكل من الأشكال عن تمرير هذه الصفقة، أو تصعيد الصراع إلى أماكن أخرى وإلى مزيد من الكثافة".
ألم يكن اغتيال السيد هنية استفزازًا؟ لماذا كان بلينكن "يشير على ما يبدو إلى إيران"، بينما يجب أن يطالب إسرائيل بعدم القيام بمزيد من الاستفزاز؟
دعونا نلخص. تعمل الولايات المتحدة بلا كلل لإنهاء الإبادة الجماعية التي تدعمها بكل طريقة ممكنة. إنها تريد من فلسطين أن تتخلى عن نضالها المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير، حتى تتمكن إسرائيل من قمع الشعب الفلسطيني أكثر. وسوف تشن حربا لضمان عدم قدرة أي من حلفاء فلسطين على مساعدة الناس الذين يعانون هناك.
هناك بطبيعة الحال بعض الناس، معظمهم داخل حدود الولايات المتحدة فقط، الذين يؤمنون بأسطورة الولايات المتحدة كمنارة للحرية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأعدادهم تتضاءل، لكن قادة الإمبريالية الأميركية لا يهتمون. إن النفاق الأميركي، الذي كان دائمًا السمة المميزة للسياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة، هو شيء لا يمكن لأي شخص أن ينكره اليوم. والأدلة موجودة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الإخبارية "السائدة"، وفي روايات شهود العيان عن المذابح التي لا توصف التي تحدث في غزة، والقمع المتزايد في الضفة الغربية.
يجب على المجتمع الدولي معارضة جهود الولايات المتحدة لإحباط عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وهزيمتها. وإذا سمح للولايات المتحدة بالنجاح، فلا يسع المرء إلا أن يتساءل أين ستحدث الإبادة الجماعية التالية التي تحميها الولايات المتحدة. وقائمة الضحايا المحتملين، للأسف، طويلة جداً.
*روبرت فانتينا Robert Fantina: مؤلف وناشط وصحفي يعمل من أجل السلام والعدالة الاجتماعية. وهو مواطن أميركي، انتقل إلى كندا بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية للعام 2004، ويحمل الآن جنسية مزدوجة. وهو عضو في مجالس إدارة "أصوات كندية من أجل الحقوق الفلسطينية". و"عالم ما بعد الحرب"، و"كنديون من أجل السلام والعدالة في كشمير". أحدث كتبه هو "الدعاية والأكاذيب والأعلام الكاذبة: كيف تبرر الولايات المتحدة حروبها" Propaganda, Lies and False Flags: How the U.S. Justifies its Wars.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The United States and the Middle East: Blatant U.S. Hypocrisy
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