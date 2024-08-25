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ترجيح خفض أسعار المحروقات %3

8/25/2024 2:58:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- رجح مطلعون في قطاع الطاقة أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية الرئيسية ضمن تسعيرة الشهر المقبل بنسبة تصل إلى 3 %، تبعا لمنحنى الأسعار العالمية.
وأرجع هؤلاء سبب تراجع الأسعار عالميا إلى الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة السابقة من الشهر الحالي وأبرز ذلك تأخر الرد الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي وتراجع النشاط الاقتصادي عالميا.
ويشار إلى أن معدل خام برنت انخفض خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى ما بين (75.7 -79.7 دولارا) للبرميل مقارنة مع (78.8 - 82.3 دولار) للبرميل في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه بتراجع نسبته 4 %.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز "من المرجح أن تشهد الأسعار الشهر المقبل انخفاضا بواقع 1.5 قرش إلى قرابة 2 قرش تبعا للصنف على أن يكون الانخفاض الأكبر من نصيب الديزل".
وبين الفايز أن الواقع الجيوسياسي من أكبر المؤثرين على منحنى الأسعار عالميا، عدا عن محدودية طلب كبار المستهلكين عالميا رغم أن هذه الفترة من كل عام تشهد زيادة في الطلب للاستعداد لموسم الشتاء، ولرفع المخزون الاستراتيجي والاعتيادي في هذه الدول.
إلى ذلك، أشار الفايز إلى أن الطلب محليا على أصناف المحروقات عاد إلى مستوياته الطبيعية خصوصا البنزين بعد أن زاد بنسب محدودة خلال موسم الصيف نتيحة حركة المواطنين في العطلة وقدوم المغتربين، علما بأن الطلب على البنزين في تراجع ملحوظ مع انتشار السيارات الكهربائية.
من جهته، توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن تخفض الحكومة سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع ثلاثة قروش، وتخفيض سعر لتر الديزل بواقع قرش ونصف، وذلك في تسعيرة شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الشوبكي "المعدل الشهري العالمي لأسعار النفط والمشتقات النفطية تراجع بنسب ملموسة تأثراً بانخفاض المخاطر على الإمدادات في الشرق الاوسط بعد حذر إيراني من الرد على الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومع الآمال التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
كما أثر بحسب الشوبكي النمو الضعيف للاقتصاد الصيني مع انخفاض نمو الطلب على البنزين في أكبر مستورد للنفط في العالم، ترافق مع ارتفاع في المخزونات الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي في أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.
الخبير في شؤون النفط هاشم عقل قدر من جهته، بأن تكون نسب الانخفاض في أسعار المشتقات النفطية بين 2.5 % إلى 3.2 % إذ رجح أن ينخفض سعر لتر البنزين 90 بواقع 30 فلسا عن سعر الحالي وصولا إلى ما يقارب 890 فلسا، والبنزين 95 بنفس المقدار وصولا إلى 1130 فلسا للتر وبنسبة 2.5 %
وقدر أن يتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 22 فلسا وصولا إلى ما يقارب 683 فلسا للتر وبنسبة انخفاض تعادل 3 %.
وأرجع عقل أسباب الانخفاض إلى القلق بشأن الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والقلق المتواصل بشأن الحرب في الشرق الأوسط التي تتوسع لتهديد إمدادات النفط الخام أدى إلى انخفاضات في أسواق النفط العالمية. إضافة إلى العوامل الأخرى مثل زيادة إنتاج دول خارج منظمة أوبك+ وزيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار البنزين بنوعيه لشهر آب (أغسطس) بنسب ما بين 1.7 % و2.2 % عن سعره في تموز (يوليو)، كما رفعت سعر الديزل بنسبة بلغت 1.4 %.
وعليه، ارتفع سعر البنزين 90 بنسبة 2.2 % ليصبح 920 فلسا للتر من 900، وسعر البنزين95 بنسبة 1.7 % ليرتفع إلى 1160 فلسا للتر من 1140 فلسا الشهر الماضي. كما ارتفع سعر الديزل إلى 715 فلسا للتر من 705 فلسات، فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.

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