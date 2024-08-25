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169 % ارتفاع طلبات الحصول على رخص وتصاريح طاقة متجددة

8/25/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفع عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 169 %، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.
وبلغ عدد هذه الطلبات 414 طلبا مقابل 154 طلبا، وتوزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة والأشخاص العاملين.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات 43 طلبا في مختلف مجالات القطاع، مقابل 26 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي، إذ توزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة أو تجديد رخص وتصاريح صدرت سابقا.
ومن هذه الطلبات، استقبلت الهيئة 29 طلبا للحصول على تصاريح ورخص جديدة لمحطات شحن عامة، و3 رخص لأشخاص عاملين لأول مرة، بالإضافة إلى 11 طلبا لتجديد رخص أشخاص عاملين.
أما خلال نفس الشهر من العام الماضي، توزعت الطلبات بين 10 طلبات لتصاريح محطات شحن وطلبين لرخص أشخاص عاملين، و2 آخرين لمشاريع طاقة متجددة و2 لمحطات شحن خاصة وطلب ترخيص محطة عامة، بالإضافة إلى 9 طلبات تجديد رخص أشخاص عاملين.
ودخل اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 حيز التنفيذ، على أن تصدر التعليمات التي ستنظم تطبيق هذا القانون والتي سيتم إعلانها من قبل الهيئة.
وتضمن القانون المعدل بنود أهمها "يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"، فيما تحدد التعليمات المنتظرة شكل الرسوم والبدلات وكذلك التعرفة والجهة التي ستتقاضى هذه الرسوم".
ووفقا لآخر أرقام صادرة عن قطاع الطاقة، بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2022 وفق إستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2022-2024) ما نسبته 27 %، وكانت القيمة المستهدفة للعام 2022 مقارنة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2017، 7.1 %، وكانت القيمة المستهدفة في ذلك العام.

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