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موسم الانتخابات.. ملاذ مؤقت لشباب باحثين عن عمل

8/25/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - مع ازدياد وتيرة الاستعدادات للانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين وتنافس الحملات الانتخابية، وجد الكثير من الشباب الأردني في الموسم الانتخابي فرصة لتحسين دخلهم وواقعهم المعيشي، عدا عن اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب العملية، وذلك من خلال انخراطهم في فرص العمل المرتبطة بالموسم الانتخابي.
ويحصل هؤلاء الشباب على فرص العمل المؤقتة من خلال العمل مع بعض الجهات التنظيمية القائمة على العملية الانتخابية أو بعض المنظمات والجهات الرقابية على هذه الانتخابات أو في الحملات الانتخابية للمترشحين وغيرها من الجهات.
ومن المقرر عقد الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني العشرين، في العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وكانت قد انطلقت الحملات الانتخابية في الخامس من شهر آب (اغسطس) الحالي، وبدأ التحضير للانتخابات هذا العام في وقت مبكر مقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي تعقد الانتخابات على اساسه، والذي عزز من حضور الاحزاب ومشاركتها.
ويقول أحد هؤلاء الشباب ويدعى محمد سليمان، انه تمكن من الحصول على وظيفة مؤقتة لمدة شهرين تقريبا مرتبطة بالموسم الانتخابي، من خلال عمله مع إحدى المنظمات المحلية المشاركة في مراقبة الانتخابات وأداء الاحزاب والمترشحين المشاركين بها.
ويؤكد محمد الذي يعمل في الاصل موظفا في القطاع الخاص، ان حصوله على فرصة العمل المؤقتة هذه، ستعينه على تحسين ظروفه المعيشية والايفاء ببعض المستلزمات المترتبة عليه، حيث إن إجمالي المياومات التي يحصل عليها في هذا العمل تفوق راتبه الشهري لنحو 3 أشهر.
ويوضح محمد أنه يعمل مع المنظمة في ساعات المساء، في حين يكون صباحا في عمله الدائم، مبينا ان مجال عمله يختص في رصد البيانات.
أما الطالب الجامعي أمين أحمد عبدالعليم، فيقول ان موسم الانتخابات فتح له بابا لممارسة العمل مؤقتا في تخصصه الدراسي، مع عدد من الاحزاب والمترشحين.
وبين أمين الذي يدرس تخصص العلاقات العامة، انه يعمل هو وعدد من زملائه في التخصص، في إدارة وتنظيم الحملات الانتخابية لحزبين وعدد من المترشحين في محافظات الشمال.
وأكد أمين، انه في عمله المؤقت هذا حقق عائدين الأول مادي سيمكنه من تخفيف تكاليف دراسته على أهله وتغطية تكاليف تسجيل الفصل الاخير له في الجامعة، في حين يتمثل العائد الثاني في حصوله على الخبرة والتجربة في مجال دراسته.
الخريجة الجامعية الحديثة هدى الخليل هي الاخرى، تقول إن موسم الانتخابات الحالي اتاح لها الفرصة للعمل بمجال اختصاصها التصميم الجرافكي، حيث حصلت بشكل مستقل على فرصة عمل مع أحد الاحزاب للتصميم المنشورات الاعلانية والمرئية للحزب وإدارة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضيف الخليل، انها منذ تخرجها قبل عام حاولت الحصول على عمل مع إحدى المؤسسات أو الشركات لكنها لم توفق، إلى ان وجدت طلب احد الاحزاب للخريجين في مجال تخصصها وتقدمها لهذا الشاغر المؤقت.
وأكدت الخليل أن الدخل الذي تحصل عليه جراء هذا العمل يبدو مجزيا مقارنة مع افتقادها للخبرة العملية، مشيرة إلى ان عملها مرتبط بموسم الانتخابات حيث كان الاتفاق بينها وبين الحزب للعمل خلال موسم الانتخابات فقط.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن مواسم المناسبات الوطنية أصبحت في السنوات الاخيرة ملاذ مؤقت للباحثين عن العمل، حيث يلاحظ وجود إقبال كبير من الشباب الاردني على الاستفادة من فرص العمل المؤقتة المرتبطة بهذه المناسبات.
يشار إلى أن معدل البطالة في المملكة قد بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 21.4 %، بانخفاض مقداره نصف نقطة مئوية مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بحسب معطيات دائرة الإحصاءات العامة.
ووفقا لهذه المعطيات بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريس فأعلى مقسوما على قوة العمل في نفس المؤهل) نحو 25.8 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأكد عايش أن هذه الفرص عادة ما يكون لها انعكاس مؤقت على تحسين الواقع المعيشي لبعض العائلات والشباب، وفتح الباب لبعضهم للانطلاق في سوق العمل.
ولفت عايش إلى ان الفائدة من هذه الوظائف المؤقتة لا تقتصر على العائد المالي منها، بل انها تفتح المجال امام بعض الشباب لترويج مهاراتهم وقدراتهم، وتساعدهم على تكوين العلاقات وبناء الخبرات والتجارب التي قد تكون معين لهم في مرحلة للحصول على عمل رسمي.
ويرى عايش أن توسع سوق الوظائف الموسمية من موسم لآخر، يدلل على حدة الازمة المعيشية التي يواجهها الكثير من المواطنين فضلا عن ازمة البطالة.

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