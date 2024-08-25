موسم الانتخابات.. ملاذ مؤقت لشباب باحثين عن عمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - مع ازدياد وتيرة الاستعدادات للانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين وتنافس الحملات الانتخابية، وجد الكثير من الشباب الأردني في الموسم الانتخابي فرصة لتحسين دخلهم وواقعهم المعيشي، عدا عن اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب العملية، وذلك من خلال انخراطهم في فرص العمل المرتبطة بالموسم الانتخابي.
ويحصل هؤلاء الشباب على فرص العمل المؤقتة من خلال العمل مع بعض الجهات التنظيمية القائمة على العملية الانتخابية أو بعض المنظمات والجهات الرقابية على هذه الانتخابات أو في الحملات الانتخابية للمترشحين وغيرها من الجهات.
ومن المقرر عقد الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني العشرين، في العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وكانت قد انطلقت الحملات الانتخابية في الخامس من شهر آب (اغسطس) الحالي، وبدأ التحضير للانتخابات هذا العام في وقت مبكر مقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي تعقد الانتخابات على اساسه، والذي عزز من حضور الاحزاب ومشاركتها.
ويقول أحد هؤلاء الشباب ويدعى محمد سليمان، انه تمكن من الحصول على وظيفة مؤقتة لمدة شهرين تقريبا مرتبطة بالموسم الانتخابي، من خلال عمله مع إحدى المنظمات المحلية المشاركة في مراقبة الانتخابات وأداء الاحزاب والمترشحين المشاركين بها.
ويؤكد محمد الذي يعمل في الاصل موظفا في القطاع الخاص، ان حصوله على فرصة العمل المؤقتة هذه، ستعينه على تحسين ظروفه المعيشية والايفاء ببعض المستلزمات المترتبة عليه، حيث إن إجمالي المياومات التي يحصل عليها في هذا العمل تفوق راتبه الشهري لنحو 3 أشهر.
ويوضح محمد أنه يعمل مع المنظمة في ساعات المساء، في حين يكون صباحا في عمله الدائم، مبينا ان مجال عمله يختص في رصد البيانات.
أما الطالب الجامعي أمين أحمد عبدالعليم، فيقول ان موسم الانتخابات فتح له بابا لممارسة العمل مؤقتا في تخصصه الدراسي، مع عدد من الاحزاب والمترشحين.
وبين أمين الذي يدرس تخصص العلاقات العامة، انه يعمل هو وعدد من زملائه في التخصص، في إدارة وتنظيم الحملات الانتخابية لحزبين وعدد من المترشحين في محافظات الشمال.
وأكد أمين، انه في عمله المؤقت هذا حقق عائدين الأول مادي سيمكنه من تخفيف تكاليف دراسته على أهله وتغطية تكاليف تسجيل الفصل الاخير له في الجامعة، في حين يتمثل العائد الثاني في حصوله على الخبرة والتجربة في مجال دراسته.
الخريجة الجامعية الحديثة هدى الخليل هي الاخرى، تقول إن موسم الانتخابات الحالي اتاح لها الفرصة للعمل بمجال اختصاصها التصميم الجرافكي، حيث حصلت بشكل مستقل على فرصة عمل مع أحد الاحزاب للتصميم المنشورات الاعلانية والمرئية للحزب وإدارة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضيف الخليل، انها منذ تخرجها قبل عام حاولت الحصول على عمل مع إحدى المؤسسات أو الشركات لكنها لم توفق، إلى ان وجدت طلب احد الاحزاب للخريجين في مجال تخصصها وتقدمها لهذا الشاغر المؤقت.
وأكدت الخليل أن الدخل الذي تحصل عليه جراء هذا العمل يبدو مجزيا مقارنة مع افتقادها للخبرة العملية، مشيرة إلى ان عملها مرتبط بموسم الانتخابات حيث كان الاتفاق بينها وبين الحزب للعمل خلال موسم الانتخابات فقط.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن مواسم المناسبات الوطنية أصبحت في السنوات الاخيرة ملاذ مؤقت للباحثين عن العمل، حيث يلاحظ وجود إقبال كبير من الشباب الاردني على الاستفادة من فرص العمل المؤقتة المرتبطة بهذه المناسبات.
يشار إلى أن معدل البطالة في المملكة قد بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 21.4 %، بانخفاض مقداره نصف نقطة مئوية مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بحسب معطيات دائرة الإحصاءات العامة.
ووفقا لهذه المعطيات بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريس فأعلى مقسوما على قوة العمل في نفس المؤهل) نحو 25.8 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأكد عايش أن هذه الفرص عادة ما يكون لها انعكاس مؤقت على تحسين الواقع المعيشي لبعض العائلات والشباب، وفتح الباب لبعضهم للانطلاق في سوق العمل.
ولفت عايش إلى ان الفائدة من هذه الوظائف المؤقتة لا تقتصر على العائد المالي منها، بل انها تفتح المجال امام بعض الشباب لترويج مهاراتهم وقدراتهم، وتساعدهم على تكوين العلاقات وبناء الخبرات والتجارب التي قد تكون معين لهم في مرحلة للحصول على عمل رسمي.
ويرى عايش أن توسع سوق الوظائف الموسمية من موسم لآخر، يدلل على حدة الازمة المعيشية التي يواجهها الكثير من المواطنين فضلا عن ازمة البطالة.
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