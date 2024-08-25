Monday, 26 August 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما المطلوب من مجلس النواب المقبل لتعزيز بيئة الأعمال؟

8/25/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - دعا ممثلون عن القطاع التجاري والخدمي مجلس النواب المقبل، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لوضع تشريعات جديدة تتعلق بعمل القطاع الخاص، مؤكدين أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين يعد من أهم المطالبات التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد هؤلاء الممثلون أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في عملية صنع القرار التشريعي عبر اللجان الاقتصادية النيابية، لتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق: "إن الانتخابات النيابية المقبلة، تمثل خطوة أولى في مسار التحديث السياسي"، مؤكدا ضرورة أن يكون للمجلس أثر ملحوظ على أرض الواقع، من خلال تعزيز الثقة بين المواطنين والمجلس.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تشكيل المجلس المقبل سيكون مختلفاً مع دخول الأحزاب، ما يعني وجود برامج اقتصادية تعهدت بها تلك الأحزاب داعيا إلى تغيير نهج التعامل مع القطاع الخاص، سواء من خلال اللجان النيابية أو عبر دعوة ممثلي القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في صنع القرار.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب من مجلس النواب المقبل مسؤولية كبيرة، خاصة أن جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي يعتمد على ضرورة إعادة صياغة التشريعات والقوانين، داعيا للبدء بقانون المالكين والمستأجرين خاصة.
وأعرب عن أمله في أن يكون المجلس المقبل، منفتحا على القطاع الخاص، من خلال مختلف لجانه الاقتصادية كالمالية والاستثمار والعمل والخدمات وغيرها، وعقد اجتماعات دورية معه، باعتباره قطاعا وطنيا مشغلا للأيدي العاملة.
ولفت إلى ضرورة أن يكون مجلس النواب المقبل أكثر فاعلية في الجوانب الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية، من خلال تبنيه لقضايا عديدة شائكة وتهم القطاع الخاص.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إلى مأسسة الشراكة ما بين القطاع الخاص ومجلس النواب المقبل، خاصة من جانب القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي من خلال اللجان المنبثقة ذات العلاقة.
من جهته، أعرب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي عن أمله في أن يكون المجلس المقبل داعما للاقتصاد الأردني من خلال تعديل القوانين التي تعيق النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص.
وحث على ضرورة إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين داعيا المجلس إلى العمل على إعادة النظر بضريبة المبيعات لاستقطاب التسوق السياحي.
ودعا نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان المجلس المقبل، إلى تثبيت استقرار تشريعي يضمن استمرارية العمل ويعزز من تدفق السياحة العلاجية.
وأشار إلى ضرورة أن يعيد المجلس المقبل النظر بقانون المالكين والمستأجرين، لما يسببه من عوائق لعمل مختلف القطاعات التي طالبت مراراً بتعديله.
في حين، أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الجنيدي الحاجة الملحة لإعادة النظر في التشريعات التي تعيق العمل التجاري وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة وأهمها قانون المالكين والمستأجرين.
ودعا مجلس النواب المقبل، الى إعادة النظر بالتشريعات التي تعيق عمل القطاع التجاري، إضافة إلى إعادة النظر بنحو عام في الأمور الاقتصادية بما ينشط العجلة التجارية. -(بترا - عائشة عناني)

MENAFN25082024000072011014ID1108598603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث