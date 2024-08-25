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الأردن يفعل إدارة المخاطر لتجاوز التحديات الاقتصادية جراء اشتعال الإقليم

8/25/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف محمد ضمرة عمان- الانتكاسة الأمنية والسياسية في الاقليم، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني ليست بجديدة، رغم صعوبتها والتحديات التي تفرضها اقتصاديا على المملكة خاصة ادا ما انزلقت المنطقة الى حرب اقليمية يسعى اليها كما يبدو الارهابي نتنياهو.
في ظل هذا الوضع الصعب الذي يجد فيه الأردن نفسه بهدا الاقليم المضطرب ثمة من يذهب الى التشكيك والقول في السر والعلن بأن حرب الابادة الجماعية على الاهل في غزة والضفة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم ما هي " الا شماعة يراد بها تعليق حالة التباطؤ على الاقتصاد الوطني والفشل بمعالجته".
المشكلة التي لا يلحظها المشككون هي ان الازمة الصعبة الحالية تأتي لتراكم أزمات وأحداث اقليمية وعالمية شكلت ضغطا وتحديا كبيرا للأردن من بداية الالفية الجديدة.
فمن احتلال العراق عام 2003، وفقدان المنحة النفطية، الى الحروب المتتالية على غزة، وضرب الارهاب الهمجي عام 2005 ثلاثة فنادق في العاصمة الحبيبة عمان وحرب تموز على لبنان عام 2006، ثم انطلاق شرارة بما يسمى بــ" الربيع العربي"، وانقطاع امدادات الغاز المصري وتكبد شركة الكهرباء الوطنية نحو5 مليارات دينار، اضافة الى ازمة الرهونات العقارية العالمية عام 2008، وانهيار بنك ليمان برذاز، ناهيك عن تدهور الاوضاع الامنية في سورية العام 2011 وما ترتب عليها من موجة لجوء ضخمة اثقلت وما تزال كاهل الأردن.
حالة عدم اليقين الاقليمي شكلت التحدي الاقليمي الاكبر الذي واجه الحكومة، في وضع فرضيات الموازنة العامة للدولة العام الحالي، ضمن اطار مالي واقتصادي في ظل وجود احتمالات مفتوحة لتطور واتساع الاحداث في المنطقة، وتداعيات ذلك على النمو واستقرار الاقتصاد الأردني.
اليوم كل الخيارات مفتوحة على التصعيد في الاقليم واشتعال المزيد من الحروب، فبعد استشهاد القائد اسماعيل هنية والمرحوم فؤاد شكر وغيرها من احداث واستفزازات ينفذها الكيان الصهيوني من "عربدة في المنطقة" قد يجر المنطقة الى ما لا تحمد عقباه، خاصة ان وصلنا لمرحلة الحرب الاقليمية الشاملة مع ايران وحلفائها ودخول اميركا الحرب لجانب اسرائيل.
تطورات الحرب وتنفيذ مخططات الكيان الصهيوني بشن حرب على لبنان الشقيق قد لاتبدو بعيدة، وهو أمر موضع تحضيرات وإدارة مخاطر من قبل السلطتين المالية والنقدية الأردنية.
السيطرة على المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني لا تغيب عن صناع القرار رغم تداعيات اتساع نطاق وتطورات الاوضاع الاقليمية السلبية.
سيناريو الحرب المفتوحة واطالة امد الحرب باتا خيارين لا مناص من التحسب لهما ولتداعياتهما على الاقتصاد الوطني، فالسياحة تراجعت والامدادات عبر البحر الاحمر بالاضافة للعديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.
سبق وان وقع الأردن "برنامج التسهيل الممدد" مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني 2023، والذي يستمر حتى عام 2028، واستطاع الأردن انجاز المراجعة الاولى منه حيث تم تمرير المراجعة دون انعقاد المجلس التنفيذي للصندوق بل بالتمرير، وهو أمر لا يحدث الا للدول المتقدمة، وهي اشارات ممتازة للاقتصاد الوطني.
أمور وسياسات البنك المركزي الأردني، بقيادة محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أكثر طمأنينة حيث نجح البنك منذ العام 1995، بالمحافظة على سعر صرف ثابت للدينار بفضل سياسته الحصيفة وبلوغ احتياطياته 19 مليار دولار، ويمتلك جهازا مصرفيا قويا أثبتت ادارته قدرة عالية في التعامل مع الظروف الصعبة.
اما أحوال المالية العامة، بقيادة الوزير الدكتور محمد العسعس فتبقى أكثر نوعا من الحساسية للظروف القاهرة، رغم كفاءته أيضا في ادارة دفة المالية، فهو ملتزم بما ورد في قانون الموازنة العامة دون حدوث اي انحرافات ومؤمن بأن احترام هذا القانون وعدم حدوث أية خروقات أو التراجع عن أية التزامات قطعها أثناء خطاب مشروع قانون الموازنة مسألة مقدسة، وهنا يكمن الجهد المضاعف للحفاظ على ما تم التطرق اليه.
على ارض الواقع، رأسا هرم السلطة المالية والسلطة النقدية وفريقهما يتواجدون في واشنطن حاليا لاجراء مباحثات اعتيادية مع مسؤولي صندوق النقد، والتطورات التي تشهدها وستشهدها المنطقة.
ويكشف بعض المسؤولين صراحة بأن ثمة "خطة وضعت وباتت موضع التنفيذ مع اطالة حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب". ويتابعون في حديثهم لـ"الغد" أن "الامور منذ انطلاقة شرارة حرب الابادة على غزة وضعت الخطط والبرامج في اطار ادارة المخاطر للمالية العامة".
وبالعودة الى برنامج الاصلاح الاقتصادي ذكر الصندوق في بيانه الاخير "إن السياسات التي يقوم عليها برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF الجديد مستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. والهدف من ذلك هو تسريع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمعالجة الارتفاع المستمر في البطالة، مع ضمان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي. وستواصل السلطات إعادة بناء هوامش مالية وقائية وتلك الخاصة بالاحتياطيات الاجنبية، وكذلك إنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكية قادر على خلق المزيد من فرص العمل".
وقال "سوف ترتكز السياسة المالية في إطار البرنامج الجديد على وضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت لخفض الدين العام إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ولتحقيق ذلك، وتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في خفض عجز الموازنة في السنوات القليلة الماضية، سيواصل الأردن تطبيق السياسات والإصلاحات المالية الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات الضبط المالي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتشديد على رفع كفاءة الإنفاق، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم النمو".
واضاف "ستستمر سياسات البنك المركزي الأردني باستهداف المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي. وستواصل السياسة النقدية في الاعتماد على التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ بعلى نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي. وقد خدم هذا الربط الأردن بشكل جيد عبر توفير ركيزة اسمية جديرة بالثقة. وفي ظل توجيهات البنك المركزي الأردني الحصيفة، يبقى القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة والسيولة وبرأس مال جيد، كما نجح الأردن في الخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال .".
الأردن اعتاد على ادارة المخاطر، وتاريخه حافل بالتعامل الكفء مع التحديات بفضل قيادته الحكيمة، وهو على ارض الواقع يبقى ورشة من الاصلاحات تعمل على الدوام دون توقف.

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