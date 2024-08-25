الأردن يفعل إدارة المخاطر لتجاوز التحديات الاقتصادية جراء اشتعال الإقليم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يوسف محمد ضمرة
عمان- الانتكاسة الأمنية والسياسية في الاقليم، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني ليست بجديدة، رغم صعوبتها والتحديات التي تفرضها اقتصاديا على المملكة خاصة ادا ما انزلقت المنطقة الى حرب اقليمية يسعى اليها كما يبدو الارهابي نتنياهو.
في ظل هذا الوضع الصعب الذي يجد فيه الأردن نفسه بهدا الاقليم المضطرب ثمة من يذهب الى التشكيك والقول في السر والعلن بأن حرب الابادة الجماعية على الاهل في غزة والضفة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم ما هي " الا شماعة يراد بها تعليق حالة التباطؤ على الاقتصاد الوطني والفشل بمعالجته".
المشكلة التي لا يلحظها المشككون هي ان الازمة الصعبة الحالية تأتي لتراكم أزمات وأحداث اقليمية وعالمية شكلت ضغطا وتحديا كبيرا للأردن من بداية الالفية الجديدة.
فمن احتلال العراق عام 2003، وفقدان المنحة النفطية، الى الحروب المتتالية على غزة، وضرب الارهاب الهمجي عام 2005 ثلاثة فنادق في العاصمة الحبيبة عمان وحرب تموز على لبنان عام 2006، ثم انطلاق شرارة بما يسمى بــ" الربيع العربي"، وانقطاع امدادات الغاز المصري وتكبد شركة الكهرباء الوطنية نحو5 مليارات دينار، اضافة الى ازمة الرهونات العقارية العالمية عام 2008، وانهيار بنك ليمان برذاز، ناهيك عن تدهور الاوضاع الامنية في سورية العام 2011 وما ترتب عليها من موجة لجوء ضخمة اثقلت وما تزال كاهل الأردن.
حالة عدم اليقين الاقليمي شكلت التحدي الاقليمي الاكبر الذي واجه الحكومة، في وضع فرضيات الموازنة العامة للدولة العام الحالي، ضمن اطار مالي واقتصادي في ظل وجود احتمالات مفتوحة لتطور واتساع الاحداث في المنطقة، وتداعيات ذلك على النمو واستقرار الاقتصاد الأردني.
اليوم كل الخيارات مفتوحة على التصعيد في الاقليم واشتعال المزيد من الحروب، فبعد استشهاد القائد اسماعيل هنية والمرحوم فؤاد شكر وغيرها من احداث واستفزازات ينفذها الكيان الصهيوني من "عربدة في المنطقة" قد يجر المنطقة الى ما لا تحمد عقباه، خاصة ان وصلنا لمرحلة الحرب الاقليمية الشاملة مع ايران وحلفائها ودخول اميركا الحرب لجانب اسرائيل.
تطورات الحرب وتنفيذ مخططات الكيان الصهيوني بشن حرب على لبنان الشقيق قد لاتبدو بعيدة، وهو أمر موضع تحضيرات وإدارة مخاطر من قبل السلطتين المالية والنقدية الأردنية.
السيطرة على المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني لا تغيب عن صناع القرار رغم تداعيات اتساع نطاق وتطورات الاوضاع الاقليمية السلبية.
سيناريو الحرب المفتوحة واطالة امد الحرب باتا خيارين لا مناص من التحسب لهما ولتداعياتهما على الاقتصاد الوطني، فالسياحة تراجعت والامدادات عبر البحر الاحمر بالاضافة للعديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.
سبق وان وقع الأردن "برنامج التسهيل الممدد" مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني 2023، والذي يستمر حتى عام 2028، واستطاع الأردن انجاز المراجعة الاولى منه حيث تم تمرير المراجعة دون انعقاد المجلس التنفيذي للصندوق بل بالتمرير، وهو أمر لا يحدث الا للدول المتقدمة، وهي اشارات ممتازة للاقتصاد الوطني.
أمور وسياسات البنك المركزي الأردني، بقيادة محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أكثر طمأنينة حيث نجح البنك منذ العام 1995، بالمحافظة على سعر صرف ثابت للدينار بفضل سياسته الحصيفة وبلوغ احتياطياته 19 مليار دولار، ويمتلك جهازا مصرفيا قويا أثبتت ادارته قدرة عالية في التعامل مع الظروف الصعبة.
اما أحوال المالية العامة، بقيادة الوزير الدكتور محمد العسعس فتبقى أكثر نوعا من الحساسية للظروف القاهرة، رغم كفاءته أيضا في ادارة دفة المالية، فهو ملتزم بما ورد في قانون الموازنة العامة دون حدوث اي انحرافات ومؤمن بأن احترام هذا القانون وعدم حدوث أية خروقات أو التراجع عن أية التزامات قطعها أثناء خطاب مشروع قانون الموازنة مسألة مقدسة، وهنا يكمن الجهد المضاعف للحفاظ على ما تم التطرق اليه.
على ارض الواقع، رأسا هرم السلطة المالية والسلطة النقدية وفريقهما يتواجدون في واشنطن حاليا لاجراء مباحثات اعتيادية مع مسؤولي صندوق النقد، والتطورات التي تشهدها وستشهدها المنطقة.
ويكشف بعض المسؤولين صراحة بأن ثمة "خطة وضعت وباتت موضع التنفيذ مع اطالة حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب". ويتابعون في حديثهم لـ"الغد" أن "الامور منذ انطلاقة شرارة حرب الابادة على غزة وضعت الخطط والبرامج في اطار ادارة المخاطر للمالية العامة".
وبالعودة الى برنامج الاصلاح الاقتصادي ذكر الصندوق في بيانه الاخير "إن السياسات التي يقوم عليها برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF الجديد مستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. والهدف من ذلك هو تسريع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمعالجة الارتفاع المستمر في البطالة، مع ضمان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي. وستواصل السلطات إعادة بناء هوامش مالية وقائية وتلك الخاصة بالاحتياطيات الاجنبية، وكذلك إنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكية قادر على خلق المزيد من فرص العمل".
وقال "سوف ترتكز السياسة المالية في إطار البرنامج الجديد على وضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت لخفض الدين العام إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ولتحقيق ذلك، وتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في خفض عجز الموازنة في السنوات القليلة الماضية، سيواصل الأردن تطبيق السياسات والإصلاحات المالية الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات الضبط المالي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتشديد على رفع كفاءة الإنفاق، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم النمو".
واضاف "ستستمر سياسات البنك المركزي الأردني باستهداف المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي. وستواصل السياسة النقدية في الاعتماد على التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ بعلى نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي. وقد خدم هذا الربط الأردن بشكل جيد عبر توفير ركيزة اسمية جديرة بالثقة. وفي ظل توجيهات البنك المركزي الأردني الحصيفة، يبقى القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة والسيولة وبرأس مال جيد، كما نجح الأردن في الخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال .".
الأردن اعتاد على ادارة المخاطر، وتاريخه حافل بالتعامل الكفء مع التحديات بفضل قيادته الحكيمة، وهو على ارض الواقع يبقى ورشة من الاصلاحات تعمل على الدوام دون توقف.
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