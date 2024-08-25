عبور 122 شاحنة مساعدات إلى غزة في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبرت 122 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الجاري، تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
واشتملت المساعدات، بحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، على وجبات غذائية جاهزة وطرود غذائية وصحية، وملابس وحرامات ومستهلكات طبية وفرشات ومشمعات وحصائر وأجهزة مساعدة ومياه معدنية وأدوية ومستلزمات طبية، ومواد لإدامة عمل المخابز مثل، الخميرة والسكر والملح، سيتم العمل على توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة تعمل على تنويع المساعدات المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزة لتتلاءم مع احتياجاتهم الضرورية في ظل الظروف الراهنة، وتركز بشكل أساسي على المساعدات الطبية والغذائية.
وأكد استمرار التنسيق مع المنظمات والجمعيات الشريكة التي تعمل داخل غزة لتنظيم عملية توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وبين أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 3273 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش.
وأوضح انه تم إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)
وبدعم منظمة الخير ومنظمة الهجرة الدولية IOM، ومنظمة IHH واتحاد الشباب
اندونيسيا والأمة الخيرية / بريطانيا، وتبرعات من الشعب الإندونيسي ونداء
الخير وجمعية العروى الوثقى والخدمات الأوروبية و Star Pacific .
يذكر أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل استقبال التبرعات النقدية
من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659
9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة
إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني (بترا)
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