عبور 122 شاحنة مساعدات إلى غزة في أسبوع



واشتملت المساعدات، بحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، على وجبات غذائية جاهزة وطرود غذائية وصحية، وملابس وحرامات ومستهلكات طبية وفرشات ومشمعات وحصائر وأجهزة مساعدة ومياه معدنية وأدوية ومستلزمات طبية، ومواد لإدامة عمل المخابز مثل، الخميرة والسكر والملح، سيتم العمل على توزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة تعمل على تنويع المساعدات المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزة لتتلاءم مع احتياجاتهم الضرورية في ظل الظروف الراهنة، وتركز بشكل أساسي على المساعدات الطبية والغذائية.



وأكد استمرار التنسيق مع المنظمات والجمعيات الشريكة التي تعمل داخل غزة لتنظيم عملية توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.



وبين أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت قطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 3273 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش.



وأوضح انه تم إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)

وبدعم منظمة الخير ومنظمة الهجرة الدولية IOM، ومنظمة IHH واتحاد الشباب

اندونيسيا والأمة الخيرية / بريطانيا، وتبرعات من الشعب الإندونيسي ونداء

الخير وجمعية العروى الوثقى والخدمات الأوروبية و Star Pacific .



يذكر أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل استقبال التبرعات النقدية

من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659

9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة

إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني (بترا)