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رغم أهميته الخاصة بالغور الشمالي.. القطاع الزراعي يغيب عن طروحات المترشحين

8/25/2024 2:56:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- رغم أن القطاع الزراعي بلواء الغور الشمالي في محافظة إربد، يعد من أبرز القطاعات وأهمها، إلا أن اللافت هو خلو الشعارات الانتخابية للمترشحين في اللواء للانتخابات النيابية المقبلة، من أي اهتمام بهذا القطاع الحيوي ومشاكله التي تلقي بظلال ثقيلة على المزارعين، خصوصا في الوقت الحالي، إذ يعاني القطاع من العديد من المشاكل الزراعية مثل نقص المياه، إغلاق الأسواق، الحرائق الإسرائيلية، وعدم وجود أسواق داخلية.
ويقول مزارعون ومهتمون بالعمل الزراعي، "إن شعارات المترشحين اقتصرت على محاربة الفساد والفاسدين، إلى جانب بعض المضامين التقليدية الفضفاضة، والتي سبق وأن استخدمت دون تحقيق أي تقدم ملموس".
ويطالب المزارعون، المترشحين بتوفير سوق مركزي لمنتجاتهم الزراعية ليتمكنوا من تصريف منتجاتهم وللحد من الخسائر المالية التي يتكبدها المزارعون في كل عام، إلى جانب ما يتعرض له الموسم من كوارث طبيعية مثل الصقيع والأمراض الفطرية.
كما طالب البعض بفتح باب التصدير بسبب غلاء المتطلبات والمستلزمات الزراعية، حيث إن جميعها مرتفعة الثمن مثل الأيدي العاملة والمواد الزراعية، والعمل على إشراك المزارعين والمزارعات في الضمان الاجتماعي وإلزام المزارعين بذلك لتحقيق الأمان الوظيفي.
ويأمل مزارعون أيضا بأن يتم السعي إلى تخفيض أسعار المواد الزراعية والكهرباء، لأن أسعارها أصبحت خيالية، فيما يأخذ تسويق المنتجات الزراعية النصيب الآخر من مجمل التحديات التي يواجهها المزارعون، فضلا عن مطالب تتمثل في إعادة جدولة الديون التي ترتبت عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي واتحاد المزارعين.
وترتكز الكثير من المترشحين على البعد العشائري دون الاهتمام بطرح برنامج انتخابي، يتطرق فيه إلى مؤهلاته وخبراته والقضايا والطروحات العامة التي يتبناها ويسعى لتحقيقها في حال وصوله إلى قبة البرلمان.
ووفق المواطن خلدون العلي من سكان لواء الغور الشمالي، "فإن أهالي اللواء أو الكثيرين منهم ينتخبون المترشح ليس على أساس الاقتناع بالبيان الانتخابي أو قدرته على إيصال هموم أهالي اللواء إلى قبة البرلمان، بل على أساس الفزعة العشائرية، وهذا ما اعتاد عليه أهالي المنطقة، مما دفع بعض المترشحين في اللواء للاعتماد على الشعارات السابقة لهم في الدورات الانتخابية السابقة، دون تغيير أي من الصور والشعارات الانتخابية".
أما المزارع نزار البنا، فيؤكد من جهته، "أن هناك مترشحين لم يضعوا على يافطاتهم أي شعارات تخص قضايا المزارعين وهمومهم، برغم أن عدد العاملين في القطاع الزراعي في اللواء كبير جداً، بالإضافة إلى أن وادي الأردن تحديدا يعد سلة الغذاء الأردني، مما يؤكد أن هناك تحديات كبيرة ستواجه المزارعين بسبب عدم اهتمام المترشحين بالقطاع الزراعي".
وأشار البنا، إلى "أن القطاع الزراعي على وشك الانهيار جراء وجود فجوة زراعية بين المزارعين وأصحاب القرار، كما أن قلة مياه الري تعد من أكبر المشاكل الزراعية التي تواجه القطاع، مما أدى إلى وقوع خسائر مالية واضطرار البعض منهم لبيع أراضيهم الزراعية".

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