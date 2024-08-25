رغم أهميته الخاصة بالغور الشمالي.. القطاع الزراعي يغيب عن طروحات المترشحين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- رغم أن القطاع الزراعي بلواء الغور الشمالي في محافظة إربد، يعد من أبرز القطاعات وأهمها، إلا أن اللافت هو خلو الشعارات الانتخابية للمترشحين في اللواء للانتخابات النيابية المقبلة، من أي اهتمام بهذا القطاع الحيوي ومشاكله التي تلقي بظلال ثقيلة على المزارعين، خصوصا في الوقت الحالي، إذ يعاني القطاع من العديد من المشاكل الزراعية مثل نقص المياه، إغلاق الأسواق، الحرائق الإسرائيلية، وعدم وجود أسواق داخلية.
ويقول مزارعون ومهتمون بالعمل الزراعي، "إن شعارات المترشحين اقتصرت على محاربة الفساد والفاسدين، إلى جانب بعض المضامين التقليدية الفضفاضة، والتي سبق وأن استخدمت دون تحقيق أي تقدم ملموس".
ويطالب المزارعون، المترشحين بتوفير سوق مركزي لمنتجاتهم الزراعية ليتمكنوا من تصريف منتجاتهم وللحد من الخسائر المالية التي يتكبدها المزارعون في كل عام، إلى جانب ما يتعرض له الموسم من كوارث طبيعية مثل الصقيع والأمراض الفطرية.
كما طالب البعض بفتح باب التصدير بسبب غلاء المتطلبات والمستلزمات الزراعية، حيث إن جميعها مرتفعة الثمن مثل الأيدي العاملة والمواد الزراعية، والعمل على إشراك المزارعين والمزارعات في الضمان الاجتماعي وإلزام المزارعين بذلك لتحقيق الأمان الوظيفي.
ويأمل مزارعون أيضا بأن يتم السعي إلى تخفيض أسعار المواد الزراعية والكهرباء، لأن أسعارها أصبحت خيالية، فيما يأخذ تسويق المنتجات الزراعية النصيب الآخر من مجمل التحديات التي يواجهها المزارعون، فضلا عن مطالب تتمثل في إعادة جدولة الديون التي ترتبت عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي واتحاد المزارعين.
وترتكز الكثير من المترشحين على البعد العشائري دون الاهتمام بطرح برنامج انتخابي، يتطرق فيه إلى مؤهلاته وخبراته والقضايا والطروحات العامة التي يتبناها ويسعى لتحقيقها في حال وصوله إلى قبة البرلمان.
ووفق المواطن خلدون العلي من سكان لواء الغور الشمالي، "فإن أهالي اللواء أو الكثيرين منهم ينتخبون المترشح ليس على أساس الاقتناع بالبيان الانتخابي أو قدرته على إيصال هموم أهالي اللواء إلى قبة البرلمان، بل على أساس الفزعة العشائرية، وهذا ما اعتاد عليه أهالي المنطقة، مما دفع بعض المترشحين في اللواء للاعتماد على الشعارات السابقة لهم في الدورات الانتخابية السابقة، دون تغيير أي من الصور والشعارات الانتخابية".
أما المزارع نزار البنا، فيؤكد من جهته، "أن هناك مترشحين لم يضعوا على يافطاتهم أي شعارات تخص قضايا المزارعين وهمومهم، برغم أن عدد العاملين في القطاع الزراعي في اللواء كبير جداً، بالإضافة إلى أن وادي الأردن تحديدا يعد سلة الغذاء الأردني، مما يؤكد أن هناك تحديات كبيرة ستواجه المزارعين بسبب عدم اهتمام المترشحين بالقطاع الزراعي".
وأشار البنا، إلى "أن القطاع الزراعي على وشك الانهيار جراء وجود فجوة زراعية بين المزارعين وأصحاب القرار، كما أن قلة مياه الري تعد من أكبر المشاكل الزراعية التي تواجه القطاع، مما أدى إلى وقوع خسائر مالية واضطرار البعض منهم لبيع أراضيهم الزراعية".
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