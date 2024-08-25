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الجفاف يضرب إنتاج الحبوب في الكرك للموسم الرابع على التوالي

8/25/2024 2:56:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الكرك- تراجع إنتاج المحاصيل الحقلية في محافظة الكرك هذا العام بشكل كبير، مقارنة بمعدل الإنتاج السنوي لمحصولي القمح والشعير، الذي يبلغ زهاء 6 آلاف طن، ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة حسب ما يؤكد العديد منهم.
وتقدر مساحة الأراضي التي تزرع سنويا في المحافظة بمحاصيل حقلية بـ210 آلاف دونم، يزرع منها 90 ألفا بمحصول القمح و120 ألفا بالشعير.
وبلغت كميات الإنتاج من المحاصيل الحقلية من القمح والشعير التي استلمها مركز استلام الحبوب لإقليم الجنوب التابع لوزارة الصناعة والتجارة حوالي 1731 طنا فقط من مختلف أصناف القمح والشعير، من بينها كميات من المحافظات الجنوبية في الطفيلة ومعان.
ويقدر مزارعون خسائر قطاع زراعة المحاصيل الحقلية هذا العام بسبب الجفاف بحوالي 10 ملايين دينار، هي كلفة الزراعة للموسم الحالي، فيما تزداد آثار الخسارة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن غالبية المزارعين يعتمدون اعتمادا مباشرا على الزراعة كمصدر دخل رئيس، إضافة إلى اعتماد تربية المواشي في المحافظة وبعدد مواش يصل إلى حوالي 450 ألف رأس بشكل كبير على زراعة المحاصيل الحقلية لتوفير الأعلاف.
ويعزو مزارعون تراجع المحصول للعام الرابع على التوالي إلى تراجع كميات الهطول المطري بشكل كبير، والتي لم تزد الشتاء الماضي عن 165 ملم في أغلب مناطق المحافظة، ما ساهم في جعل المحاصيل الحقلية تتضرر كثيرا من حيث الكمية والنوعية، خصوصا في محصول القمح، الذي يحتاج لكميات من الأمطار تزيد على 250 ملم، ناهيك عن عدم إنبات غالبية محصول الشعير الذي يزرع في المناطق الشرقية من المحافظة والتي لا تزيد معدلات الهطول المطري فيها سنويا على 180 ملم في أحسن الأحوال.
ويعد الموسم الحالي استمرارا لمواسم سابقة سادها الجفاف، وألحق ضررا بزراعة المحاصيل الحقلية، حيث شهدت محافظة الكرك في موسم العام قبل الماضي وللمرة الأولى، عدم افتتاح مركز استلام المحاصيل الحقلية في المحافظة، في حين شكل موسم العام 2020 أفضل المواسم الزراعية بالنسبة للمحاصيل الحقلية، حيث بلغت كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة زهاء 350 ملم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج القمح والشعير، وبلغت كميات استلام مركز المحاصيل الحقلية بالكرك وقتها حوالي 14 ألف طن من القمح والشعير وهي كميات قياسية.
ورغم مطالبتهم المستمرة بدعم زراعة المحاصيل الحقلية وإعلان حالة الجفاف في المحافظات الجنوبية التي لم تشهد أي تساقط جيد للأمطار، فإن استجابة الأجهزة الرسمية للمزارعين بقيت كما جرت العادة، بأن قرار إعلان الجفاف هو قرار مجلس وزراء وليس من صلاحيات أي وزير أو جهة رسمية أخرى، في وقت تستمر فيه الدعوات إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الحقلية من القمح والشعير للمواسم المقبلة حرصا على توفير احتياجات المملكة من هاتين المادتين بسبب أزمة الحبوب العالمية.
وأكد مزارعون أن معظم الحقول التي نبت فيها الزرع تم بيعها كـمراع، بعد أن عجزت عن الاستمرار تحت ظروف الجفاف.
ووفق المزارع علي الضمور من بلدة الغوير شرقي المحافظة، "فإن زراعة المحاصيل الحقلية وعلى مدى أربعة مواسم، تعرضت لضربات قاسية وتسببت بخسائر مالية كبيرة للمزارعين، ربما لن يتمكنوا معها من الاستمرار مستقبلاً في زراعة الأراضي".
وبين الضمور، "أن المزارعين لم يجنوا شيئا من زراعة المحاصيل الحقلية خصوصا المناطق الشرقية التي هي بحاجة إلى كميات جيدة من الأمطار لنمو المزروعات"، مؤكداً "أن المزارعين يطالبون بضرورة إعلان حالة الجفاف وتضرر المزارعين من نقص الأمطار، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، نتيجة زراعة المحاصيل الحقلية، والتي تشجعهم الحكومة كل موسم على زراعتها".
أما المزارع أحمد القطاونة من المزار الجنوبي، فتطرق من جهته إلى "أن قطاعا واسعا وكبيرا من السكان بالمحافظة، وهم الذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي، قد تضرروا كثيرا بسبب تراجع الإنتاج والذي تسببت به ندرة الأمطار الموسم الماضي"، لافتا إلى "أن زراعة الحبوب وتربية المواشي بينهما ارتباط وثيق لأن غالبية مزارعي المحاصيل الحقلية هم في الأصل مربو مواش بالكرك".
واعتبر القطاونة، "أن دعم المزارعين هو الأكثر أهمية في حال تعرضهم لآثار بيئية أو مناخية وهو ما يحدث الآن من ندرة الأمطار وتضرر الزراعات البعلية للمحاصيل الحقلية".
من جهته، يطالب رئيس جمعية مربي الماشية زعل الكواليت، بتعويض مزارعي المحاصيل الحقلية على اعتبار أنهم يتعرضون ومنذ عدة مواسم لأضرار وخسائر كبيرة بسبب الجفاف الناتج عن ندرة الأمطار، مؤكدا "أن هناك صناديق عديدة وفيها مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً صندوق تعويضات البيئة للبادية، ومن الممكن أن تسهم في دعم مربي الماشية ومزارعي المحاصيل الحقلية".
ووفق مدير صناعة وتجارة الكرك رامي الطراونة، فإن مركز استلام المحاصيل الحقلية للقمح والشعير لإقليم الجنوب في بلدة الربة أغلق رسميا بداية الشهر الحالي، وكان تم من خلاله استلام المحاصيل الحقلية من المزارعين بمحافظات الجنوب.
وأشار الطراونة إلى استلام زهاء 1731 طنا من مختلف المحاصيل الحقلية، وهي كميات قليلة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى تراجع الهطول المطري وأثره على مستويات الإنتاج للمحاصيل الحقلية.
وبين أن المركز استلم زهاء 1165 طنا من الشعير البلدي بسعر 370 دينارا للطن، واستلم 443 طنا من القمح البلدي بسعر 420 دينارا للطن، واستلم 101 طن من الشعير الأكثار بسعر 420 دينارا للطن، واستلم 22 طنا من قمح الأكثار بسعر 500 دينار للطن.
وأشار الطراونة، إلى أن عملية استلام المحاصيل الحقلية من القمح والشعير من المزارعين تتم من قبل لجنة فنية مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن مديريات صناعة وتجارة وزراعة المحافظة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية ممثلة بمديرية تعاون الكرك، حرصا على استلام أفضل أنواع الحبوب.
وتمر عملية الموافقة على شراء المحصول بمراحل عدة وفق الطراونة، تبدأ من التأكد من حصول المزارع على شهادة إنتاج مصدقة حسب الأصول من مديرية الزراعة في المنطقة التي يوجد فيها، ومن ثم إجراء عملية فحص أولية للمحصول المورد للتأكد من خلوه من الحشرات والشوائب، وبعد اجتياز المحصول لهذه المرحلة يتم وزن الكمية وفرزها من قبل اللجنة وأخذ عينات منها، وحتى توريدها نهائياً ولاحقاً يتم تسليم المزارعين استحقاقهم من أثمان الحبوب.
كما أشار إلى أن زهاء 240 مزارعا قاموا بتسليم إنتاجهم من المحاصيل الحقلية من القمح والشعير لمركز الاستلام وفقا للإجراءات الرسمية.

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