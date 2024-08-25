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مجلس الصحة الخليجي يوضح العلامات التي تشير إلى الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية

8/25/2024 2:54:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل مجلس الصحة الخليجي حملته التوعوية حول اضطراب الألعاب الإلكترونية "لعيب-لكن"، عبر نشر مجموعة من الرسائل التوعوية؛ بهدف رفع مستوى الوعي باضطراب الألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الوعي الصحي وكيفية الاستخدام الصحي والمتوازن لها. وتهدف هذه الرسائل إلى تقديم إرشادات ونصائح للاعبين وذويهم حول كيفية الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية بطريقة صحية ومعتدلة. وتتضمن الرسائل التوعوية التي تركز على أهمية التوازن بين ممارسة الألعاب الإلكترونية والأنشطة اليومية الأخرى، مع التأكيد على الفوائد النفسية والجسدية والاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا التوازن، كما تقدم الرسائل توجيهات حول الاستخدام الأمثل للألعاب الإلكترونية وتحديد المدة المناسبة لممارستها.
وتم تعريف اضطراب الألعاب الإلكترونية بأنه نمط من سلوك اللعب المستمر، حيث يواجه الشخص صعوبة في التحكم بالوقت المستغرق في اللعب، مما يجعله يفضل الألعاب على المهام الأخرى في حياته. وفي عام 2018، صنفت منظمة الصحة العالمية اضطراب الألعاب الإلكترونية في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11).
ونبه المجلس على ضرورة الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية مثل الاعتقاد بأن الألعاب الإلكترونية هي النشاط الرئيس في الحياة اليومية والشعور بالضغط والقلق أو الحزن إذا لم يتاح اللعب والتغاضي عن الواجبات الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية بسبب الانشغال بالألعاب والمعاناة من توتر في العلاقات الشخصية والعائلية نتيجة الإفراط باللعب. ك
ما قدم المجلس مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة اللاعبين أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك تعديل الجلسة من وقت لآخر أثناء اللعب لتقليل آلام الظهر والرقبة، وزيادة التركيز والأداء العالي، وتقليل إجهاد العضلات والمفاصل، وحماية العين من الإجهاد، وتحسين عملية التنفس والهضم ، وممارسة تمارين الإطالة مثل: إطالة الرقبة والكتفين لتخفيف التوتر، وتحسين التركيز، وإطالة اليدين والمعصمين للمرونة، وتقليل الألم وإطالة الظهر لتحسين الوضعية والراحة، وحماية العين من الإجهاد المُتعب بوقف اللعب كل 20 دقيقة والتركيز على عنصر يبعد 20 قدمًا (ما يقارب 6 أمتار) لمدة 20 ثانية.
كما قدم المجلس مجموعة من النصائح لأولياء الأمور أثناء لعب أبنائهم منها مساعدتهم بالحصول على كمية كافية من السوائل عن طريق شرب الماء والعصائر الطازجة، مناقشتهم حول الألعاب وعن تجربتهم الشخصية لها، وتحديد وقت محدد للعب والتأكد من التزامهم، ومشاركتهم ممارسة أنشطة حركية متنوعة، والاطلاع عل مضمون الألعاب والتأكد من توافقها مع عمرهم، وتشجيعهم عل تجربة الألعاب المتنوعة بدلاً من التمسك بلعب نوع لتطوير مهاراتهم.
وأكد المجلس أن الألعاب الإلكترونية تشكل جزءاً من حياة أكثر من 100 مليون شخص حول العالم ومن خلال الوعي يمكن تحقيق توازن الحياة بين اللعب والحياة الاجتماعية، والدراسية، والصحية، والنفسية. وأوصى مجلس الصحة الخليجي بأن لا يتجاوز اللعب أكثر من ساعتين في اليوم، لتجنب تأثيره السلبي على الحياة الشخصية، مثل: زيادة معدل مشاكل القلق، الاكتئاب، قلة النوم والخمول. ويهدف مجلس الصحة الخليجي من خلال هذه الرسائل تحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع، وزيادة الوعي حول الاستخدام الصحي والمتوازن للألعاب الإلكترونية.

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