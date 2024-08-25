اليابان تحذر من إعصار قوي وتوقعات بتعطيل خدمات البنية التحتية

(MENAFN
- Al Watan)
حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من أن إعصارًا قويًا في طريقه إلى الاقتراب من غرب وشرق اليابان يوم الأربعاء المقبل أو في وقت لاحق، مما قد يتسبب في تعطيل واسع النطاق لخدمات قطارات شينكانسن السريعة وغيره من البنية التحتية المهمة.
وقالت الأرصاد الجوية اليابانية في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الأحد: "إن الإعصار شانشان الذي يتمركز حاليًا بجنوب الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة". وحذّرت الوكالة أيضًا، مع اقتراب الإعصار العاشر لهذا الموسم في اليابان، من الصواعق والأعاصير والعواصف القوية والبرد في مناطق غرب وشرق البلاد، بالإضافة إلى سلسلة جزر نانسي الجنوبية الغربية في وقت مبكّر من اليوم.
يُذكر أن الخدمات على خط توكايدو شينكانسن بين محافظتي طوكيو وناجويا، أُلغيت عندما ضرب الإعصار أمبيل المناطق القريبة من شرق اليابان في 16 أغسطس الجاري، في حين تم أيضًا إلغاء نحو 650 رحلة دولية ومحلية من وإلى مطاري هانيدا في طوكيو وناريتا شرقي العاصمة.
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