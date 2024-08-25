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اليابان تحذر من إعصار قوي وتوقعات بتعطيل خدمات البنية التحتية

8/25/2024 2:54:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من أن إعصارًا قويًا في طريقه إلى الاقتراب من غرب وشرق اليابان يوم الأربعاء المقبل أو في وقت لاحق، مما قد يتسبب في تعطيل واسع النطاق لخدمات قطارات شينكانسن السريعة وغيره من البنية التحتية المهمة.
وقالت الأرصاد الجوية اليابانية في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الأحد: "إن الإعصار شانشان الذي يتمركز حاليًا بجنوب الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة". وحذّرت الوكالة أيضًا، مع اقتراب الإعصار العاشر لهذا الموسم في اليابان، من الصواعق والأعاصير والعواصف القوية والبرد في مناطق غرب وشرق البلاد، بالإضافة إلى سلسلة جزر نانسي الجنوبية الغربية في وقت مبكّر من اليوم.
يُذكر أن الخدمات على خط توكايدو شينكانسن بين محافظتي طوكيو وناجويا، أُلغيت عندما ضرب الإعصار أمبيل المناطق القريبة من شرق اليابان في 16 أغسطس الجاري، في حين تم أيضًا إلغاء نحو 650 رحلة دولية ومحلية من وإلى مطاري هانيدا في طوكيو وناريتا شرقي العاصمة.

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