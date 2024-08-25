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أرامكو تُطلق شركة أُلفة غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة - جريدة الوطن السعودية

8/25/2024 2:54:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية اليوم، إطلاق شركة "أُلفة" لرعاية الحيوان، وهي شركة غير ربحية ستركز أعمالها على خدمات إيواء الحيوانات الضالة وتقديم الرعاية الصحية البيطرية لها، والتقليل من تكاثرها العشوائي، والإسهام في توفير برامج التوعية والخدمات التي تعزز الجهود المجتمعية في المنطقة الشرقية والمملكة للتعامل مع الحيوان بما يتواكب مع السلوك الحضاري وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.
وفي أول نشاط لها، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية لتبادل الأفكار وتحديد أُطر التعاون في مجالات الاهتمام بالحيوان، من خلال تثبيت مستويات التكاثر، وربط نقاط التواصل والبلاغات عن الحيوانات الضالة في الأحياء، وتوفير مراكز للرعاية والتأهيل، إلى جانب تطوير الحلول القائمة، وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي للرفق بالحيوان ومسؤولية امتلاك الحيوانات والتعامل معها، وتوفير منصة تطوعية لأفراد المجتمع المهتمين برعاية الحيوان.
وستبدأ الشركة المرحلة الأولى بإطلاق عيادات بيطرية متنقلة في المنطقة الشرقية، لتقديم خدمات الكشف والتطعيمات والتعقيم وغيرها من خدمات الرعاية البيطرية، كما تعتزم الشركة افتتاح أول مأوى للحيوانات تحت إدارتها في مدينة الدمام خلال عام 2025م. وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل بن عبدالله الجامع، أن مبادرة أرامكو السعودية لإطلاق شركة ألفة تأتي تماشيًا مع سجلها في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى خدمة المجتمع عبر تأسيس شركة غير ربحية؛ بهدف دعم جهود المنطقة الشرقية والمملكة لتعزيز الوعي المجتمعي في التعامل مع الحيوان.

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