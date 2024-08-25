Monday, 26 August 2024 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف سفينة غارقة شبه سليمة

8/25/2024 2:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق من الغواصين البريطانيين من العثور على سفينة ((إتش إم اس هوك)) الحربية، والتي يعتقد أنها غارقة منذ الحرب العالمية الأولى، حيث وجدوها بحالة ((شبه سليمة)) قبالة سواحل اسكتلندا، ويعتقدون أنها كانت تابعة للبحرية البريطانية وغرقت خلال الحرب العالمية الأولى.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الغواصين الذين عثروا على السفينة يتبعون منظمة ((لوست إن ووترز ديب))، وقالوا إن السفينة غرقت في بحر الشمال بعد أن استهدفها طوربيد ألماني في أكتوبر 1914.
والتقط بول داونز الذي كان ضمن فريق الغوص، صورا للحطام الذي عُثر عليه في شمال شرق اسكتلندا، وقال إنه ((اكتشاف فريد من نوعه في الحياة))، مشيرًا إلى أن ((حالة الحفظ مذهلة بالنسبة إلى حطام يعود إلى 110 أعوام وتعرض لقصف عنيف))، فيما لم تصدر البحرية الملكية البريطانية تأكيدًا رسميًا لنتائج هذا الاكتشاف.

MENAFN25082024000089011017ID1108598583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث