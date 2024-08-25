اكتشاف سفينة غارقة شبه سليمة

(MENAFN
- Al Watan)
تمكن فريق من الغواصين البريطانيين من العثور على سفينة ((إتش إم اس هوك)) الحربية، والتي يعتقد أنها غارقة منذ الحرب العالمية الأولى، حيث وجدوها بحالة ((شبه سليمة)) قبالة سواحل اسكتلندا، ويعتقدون أنها كانت تابعة للبحرية البريطانية وغرقت خلال الحرب العالمية الأولى.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الغواصين الذين عثروا على السفينة يتبعون منظمة ((لوست إن ووترز ديب))، وقالوا إن السفينة غرقت في بحر الشمال بعد أن استهدفها طوربيد ألماني في أكتوبر 1914.
والتقط بول داونز الذي كان ضمن فريق الغوص، صورا للحطام الذي عُثر عليه في شمال شرق اسكتلندا، وقال إنه ((اكتشاف فريد من نوعه في الحياة))، مشيرًا إلى أن ((حالة الحفظ مذهلة بالنسبة إلى حطام يعود إلى 110 أعوام وتعرض لقصف عنيف))، فيما لم تصدر البحرية الملكية البريطانية تأكيدًا رسميًا لنتائج هذا الاكتشاف.
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