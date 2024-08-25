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مستخدمو Ozempic عرضة للانتحار

8/25/2024 2:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف فريق علماء دولي أن مرضى داء السكري الذين يتناولون دواء (Ozempic) لإنقاص الوزن وأدوية أخرى مادتها الفعالة سيماغلوتيد ترتفع لديهم الأفكار الانتحارية بنسبة 45%.
وتشير مجلة (JAMA Network Open)، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن الميول الانتحارية تظهر بوضوح بصورة خاصة لدى المرضى الذين يعانون من داء السكري أو السمنة ويتناولون مضادات الاكتئاب.
ويقول الباحثون: ((اكتشفنا في أثناء تحليل بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتأثيرات مادة سيماغلوتيد، أن تناولها يؤدي إلى تكرار الرغبة بالانتحار وظهور أفكار إيذاء النفس)).
تألف الفريق العلمي الذي ترأسه، جيورجيوس شوريتسانتس، الباحث في مستشفى زوكر هيلسايد للطب النفسي في نيويورك، من خبراء منظمة الصحة العالمية وباحثين من سويسرا والولايات المتحدة وإيطاليا.
ويذكر أنه في سبتمر 2023 اكتشف المنتجون الأمريكيون بكتيريا في المادة الفعالة (Ozempic)، وأثبتت ثلاث عمليات تفتيش، أجرتها الشركة المنتجة خلال نصف عام، على مادة سيماغلوتيد أنها ملوثة بعدة سلالات من الكائنات الحية الدقيقة.

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