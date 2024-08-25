مستخدمو Ozempic عرضة للانتحار

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشف فريق علماء دولي أن مرضى داء السكري الذين يتناولون دواء
(Ozempic) لإنقاص الوزن وأدوية أخرى مادتها الفعالة سيماغلوتيد ترتفع لديهم الأفكار الانتحارية بنسبة 45%.
وتشير مجلة (JAMA Network
Open)، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن الميول الانتحارية تظهر بوضوح بصورة خاصة لدى المرضى الذين يعانون من داء السكري أو السمنة ويتناولون مضادات الاكتئاب.
ويقول الباحثون: ((اكتشفنا في أثناء تحليل بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتأثيرات مادة سيماغلوتيد، أن تناولها يؤدي إلى تكرار الرغبة بالانتحار وظهور أفكار إيذاء النفس)).
تألف الفريق العلمي الذي ترأسه، جيورجيوس شوريتسانتس، الباحث في مستشفى زوكر هيلسايد للطب النفسي في نيويورك، من خبراء منظمة الصحة العالمية وباحثين من سويسرا والولايات المتحدة وإيطاليا.
ويذكر أنه في سبتمر 2023 اكتشف المنتجون الأمريكيون بكتيريا في المادة الفعالة (Ozempic)، وأثبتت ثلاث عمليات تفتيش، أجرتها الشركة المنتجة خلال نصف عام، على مادة سيماغلوتيد أنها ملوثة بعدة سلالات من الكائنات الحية الدقيقة.
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