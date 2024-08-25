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سبب الرغبة بتناول أطعمة مالحة

8/25/2024 2:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير الدكتورة تاتيانا جاروفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الكثيرين يرغبون بتناول وجبات خفيفة مالحة على الرغم من علمهم أنها ضارة، وتوضح ما سبب هذه الرغبة الشديدة.
وتقول: ((يهيج الملح براعم التذوق ويعزز الطعم وإفراز العصارة المعدية ويزيد الشهية، لذلك عندما يتذوق الإنسان طعاما مالحا تظهر لديه رغبة في الاستمرار وتناول المزيد منه، كما أن قرمشة الطعام أثناء مضغه تساعد نفسيًا على إنتاج هرمون السعادة))، وبالإضافة إلى ذلك عادة ما ينجذب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى والغدة الكظرية إلى الوجبات الخفيفة المالحة.
وتقول: ((ينجذب الشخص الذي يعاني من إجهاد قوي أو مزمن أيضا لتناول الأطعمة المالحة، وهذه الحالة هي إحدى العلامات التي تشير إلى احتمال وجود مشكلة في الغدة الكظرية والكلى والإجهاد)).
ووفقًا لها، يجب أن نتذكر أن الأطعمة المالحة يمكن أن تسبب تطور أمراض خطيرة، وبالإضافة إلى ذلك يحبس الملح السوائل في الجسم، ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، كما يمكن أن تسبب الأطعمة المالحة انتفاخ المساحات الفاصلة بين الخلايا، ويجب أن نعلم أن الملح غير مفيد لمرضى الجهاز الهضمي وبصورة خاصة التهاب المعدة ((حموضة المعدة القوية))، لأنه يحفز إفراز عصارة المعدة، حتى إن بعض الدراسات أظهرت أن الملح يمكن أن يسبب سرطان المعدة.

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