منتدى مستقبل العقار يستهدف توفير منصة عالمية لمناقشة اتجاهات واستراتيجيات العقار واستثماراته

(MENAFN
- Al Watan)
أكد الإعلامي البريطاني العالمي الشهير/ بيرس مورغان، أحد أبرز الإعلاميين، المتخصصين في البرامج الحوارية، أن منتدى مستقبل العقار يسعى لخلق مجتمع حيوي متكامل للمهتمين والمختصين في القطاع العقاري، حيث يمنحهم مساحات تفاعلية للتواصل ومشاركة المعارف لتنمية القطاع وتطويره.
وأشار مورغان، الذي سيشارك في أعمال منتدى مستقبل العقار، في نسخته الرابعة، كمتحدث رئيسي، إلى أن المنتدى يستهدف توفير منصة عالمية، تتيح خلق نقاشات متنوعة، بدءا من اتجاهات السوق واستراتيجياته واستثماراته، وصولا لإدارة الممتلكات والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الجمع بين قادة القطاع والمبتكرين وأصحاب الرؤى، لتمكينهم من مشاركة الأفكار واستخلاص الدروس المستفادة من أفضل الممارسات العالمية وذلك دعما لنمو قطاع العقار مستقبلا.
وثمن بيرس مورغان-في تصريح له- الدور الذي يضطلع به المنتدى، مشيرا إلى أن أنشطة وفعاليات المنتدى تعمل على تشجيع الدول الأخرى على تبني ممارسات ومبادرات مماثلة، معبرا على سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا:" يسعدني المشاركة في أعمال المنتدى في نسخته الرابعة، حيث اتطلع قدما إلى خوض تجربة ملهمة واستثنائية، تسهم في رسم ملامح مستقبل العقار وغيره من المجالات، كما أؤمن إيمانا عميقا بالدور المحوري الذي تؤديه وسائل الإعلام في تعزيز نمو قطاع الأعمال وتطويره وذلك من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، والابتكارات، وقيادة مساعي التغيير ودفع عجلة التقدم عالميا".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار الأستاذ/ عبدالله الحربي، إن حرص كبار الشخصيات العالمية في مختلف المجالات العقارية والاستشارية والإعلامية للمشاركة في أعمال المنتدى، تدل على مدى النجاحات والإنجازات التي حققتها نسخهالسابقة، موضحا أن المنتدى تلقى عدة طلبات من شخصيات عالمية وكيانات عقارية ترغب في المشاركة في نسخة المنتدى الرابعة التي ستنعقد في يناير 2025، معبرا على شكره لكافة الجهات التي أبدت استعدادها للمشاركة في المنتدى، وأوضح الحربي أن اللجان المتخصصة في المنتدى على تواصل مستمر مع الجهات والشخصيات التي ستشارك في النسخة المقبلة.
يذكر أن النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار، سوف تنعقد بمدينة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير2025م، تحت شعار(مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية)، وقد حققت النسخة الثالثةللمنتدى التي انعقدت في يناير 2024، بالرياض، نجاحات عديدة، أبرزها توقيع نحو أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال.
علاوة على المشاركات اللافتة للنسخة الثالثة للمنتدى والتي ضمت نحو أكثر من 300 متحدث من أكثر من 85 دولة، يمثلون مختلف دول العالم، بجانب مشاركة نخبة من كبار خبراء منظومة القطاع العقاري، وقادته، على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة لانعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، ناقشت مجموعة من المحاور الإستراتيجية، كما أقيم على هامش أعمال المنتدى معرض عقاري مصاحب ضم عدة كيانات عقارية وجهات ذات علاقة
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