منتدى مستقبل العقار يستهدف توفير منصة عالمية لمناقشة اتجاهات واستراتيجيات العقار واستثماراته

MENAFN - Al Watan) أكد الإعلامي البريطاني العالمي الشهير/ بيرس مورغان، أحد أبرز الإعلاميين، المتخصصين في البرامج الحوارية، أن منتدى مستقبل العقار يسعى لخلق مجتمع حيوي متكامل للمهتمين والمختصين في القطاع العقاري، حيث يمنحهم مساحات تفاعلية للتواصل ومشاركة المعارف لتنمية القطاع وتطويره.

وأشار مورغان، الذي سيشارك في أعمال منتدى مستقبل العقار، في نسخته الرابعة، كمتحدث رئيسي، إلى أن المنتدى يستهدف توفير منصة عالمية، تتيح خلق نقاشات متنوعة، بدءا من اتجاهات السوق واستراتيجياته واستثماراته، وصولا لإدارة الممتلكات والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الجمع بين قادة القطاع والمبتكرين وأصحاب الرؤى، لتمكينهم من مشاركة الأفكار واستخلاص الدروس المستفادة من أفضل الممارسات العالمية وذلك دعما لنمو قطاع العقار مستقبلا.

وثمن بيرس مورغان-في تصريح له- الدور الذي يضطلع به المنتدى، مشيرا إلى أن أنشطة وفعاليات المنتدى تعمل على تشجيع الدول الأخرى على تبني ممارسات ومبادرات مماثلة، معبرا على سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا:" يسعدني المشاركة في أعمال المنتدى في نسخته الرابعة، حيث اتطلع قدما إلى خوض تجربة ملهمة واستثنائية، تسهم في رسم ملامح مستقبل العقار وغيره من المجالات، كما أؤمن إيمانا عميقا بالدور المحوري الذي تؤديه وسائل الإعلام في تعزيز نمو قطاع الأعمال وتطويره وذلك من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، والابتكارات، وقيادة مساعي التغيير ودفع عجلة التقدم عالميا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار الأستاذ/ عبدالله الحربي، إن حرص كبار الشخصيات العالمية في مختلف المجالات العقارية والاستشارية والإعلامية للمشاركة في أعمال المنتدى، تدل على مدى النجاحات والإنجازات التي حققتها نسخهالسابقة، موضحا أن المنتدى تلقى عدة طلبات من شخصيات عالمية وكيانات عقارية ترغب في المشاركة في نسخة المنتدى الرابعة التي ستنعقد في يناير 2025، معبرا على شكره لكافة الجهات التي أبدت استعدادها للمشاركة في المنتدى، وأوضح الحربي أن اللجان المتخصصة في المنتدى على تواصل مستمر مع الجهات والشخصيات التي ستشارك في النسخة المقبلة.

يذكر أن النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار، سوف تنعقد بمدينة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير2025م، تحت شعار(مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية)، وقد حققت النسخة الثالثةللمنتدى التي انعقدت في يناير 2024، بالرياض، نجاحات عديدة، أبرزها توقيع نحو أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال.

علاوة على المشاركات اللافتة للنسخة الثالثة للمنتدى والتي ضمت نحو أكثر من 300 متحدث من أكثر من 85 دولة، يمثلون مختلف دول العالم، بجانب مشاركة نخبة من كبار خبراء منظومة القطاع العقاري، وقادته، على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة لانعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، ناقشت مجموعة من المحاور الإستراتيجية، كما أقيم على هامش أعمال المنتدى معرض عقاري مصاحب ضم عدة كيانات عقارية وجهات ذات علاقة