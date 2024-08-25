مستشفى دله النخيل بالرياض ينجح في إنقاذ مريض أربعيني أُصيب بسكتة دماغية حادة في وقت قياسي

MENAFN - Al Watan) امتدادا لقصص النجاحات المستمرة، عزز مستشفى دله النخيل بالرياض، إنجازاته الطبية من خلال تقديم الرعاية الطبية ذات الجودة والكفاءة العالية، حيث نجح المستشفى في إجراء حالة قسطرة دماغية لسحب جلطة دماغية لمريض أربعيني أُصيب بسكتة دماغية حادة.

وتفصيلا، عانى المريض الأربعيني من أعراض ضعف مفاجئ بالجزء الأيسر من الجسم، مع عدم القدرة على المشي، وفقدان للإحساس،وتراخي في عضلات الوجه، بالإضافة لإضطراب حاد بالوعي.

ووفقا لهذه المعطيات، باشر الفريق الطبي المختص في مستشفى دله النخيل الحالة، والذي ضم طب الطوارئ وطب المخ والأعصاب والأشعة العصبية والقسطرة الدماغية، وعقب الانتهاء من التشخيص والفحصالطبي الدقيق للمريض، اتضح أن لديه انغلاقا في أحد الشرايين الرئيسية المغذية للدماغ، والذي أدّى إلى نقص التروية وإصابته بجلطة دماغية حادة.

وتعليقا على هذه الحالة، قال الدكتور عبدالرحمن بن سعد الدكان،استشاري جراحة المخ، والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية،والقسطرة الدماغية في مستشفى دله النخيل: "بحمد الله نجح مستشفى دله النخيل في إجراء عملية سحب جلطة دماغية لمريض في وقت قياسي من وصوله للمستشفى، ليتلقى على الفور العلاج الطبي اللازم، وذلك بعمل القسطرة الدماغية العاجلة،وسحب الجلطة عن طريق وضع دعامة مؤقتة، ليسترد بعدها المريض القدرة على الحركة والمشي والإحساس بالجزء المصاب، وقد خرج من المستشفى بعد عدة أيام من التدخل الطبي".

وأكد د.الدكان أن مستشفى دله النخيل مجهز بأحدث الإمكانيات الطبية المتقدمة لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة، علاوة على امتلاكه لكفاءات على أعلى مستوى، الأمر الذي يمكنه من معالجة حالات السكتات الدماغية الحادة والإجراءات الوقائية المتعلقة لمختلف أنواع السكتات الدماغية.

وشدد الاستشاري عبدالرحمن بن سعد الدكان، على أن مستشفيات دله، تضع المريض في مقدمة أولوياتها، وتحرص حرصا شديدا على توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة له، إضافة إلى التزامها بمعايير الجودة، وتقديم العلاجات بطريقة آمنة ومستقرة، وذلك ضمانا لسلامة المرضى والمراجعين.

يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.