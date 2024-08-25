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تشييع 5 أشخاص من عائلة واحدة غرقوا بسبب سيول سعيدة الصوالحة

8/25/2024 2:47:46 PM
(MENAFN- Al Watan) شيع أهالي قرية الأطاولة في محافظة القرى بمنطقة الباحة 5 أفراد من عائلة واحدة توفوا بعد أن جرفت السيول المنقولة مركبتهم في مركز سعيدة الصوالحة بساحل عسير البحري.
وتم تشييع كل من مدير مدرسة البيقهي في آل ختارش التابعة لمكتب تعليم قنا التابع لإدارة تعليم محايل عسير معيض مسفر بن سعدي الزهراني وزوجته إيمان سعيد الزهراني مديرة مدرسة تيه آل عيسى للطفولة المبكرة بتعليم محايل عسير، وثلاثة من أبنائهم، في حين نجا أحد الأطفال يدرس بالصف الخامس

وقال مدير مكتب تعليم قنا جابر الشاعري إنه منذ سماع الخبر انتقل إلى موقع الحادث وباشر هو وعدد من المواطنين والمقيمين البحث مع الجهات الأمنية والرسمية والتطوعية عن المفقودين وتم العثور عليهم في مواقع متفرقة، ونقلهم إلى مستشفى البرك العام، حيث يتلقى الابن قصي الزهراني العلاج وتم نقله إلى مستشفى الباحة.
‏وأضاف: لقد خيم الحزن على كافة منسوبي مكتب تعليم قنا ومدارس المكتب عامة ومدرسة البيهقي خاصة لأن الفقيد معيض الزهراني كان مديرا لمدرسة البيقهي في آل ختارش بمركز قنا، وكان يتمتع بأخلاق عالية وصفات رائعة وتعامل جميل مع الجميع.
وتمت الصلاة على المتوفين اليوم الأحد بعد صلاة العصر بجامع الأطاولة وتم دفنهم في الأطاولة.

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