تشييع 5 أشخاص من عائلة واحدة غرقوا بسبب سيول سعيدة الصوالحة

(MENAFN
- Al Watan)
شيع أهالي قرية الأطاولة في محافظة القرى بمنطقة الباحة 5 أفراد من عائلة واحدة توفوا بعد أن جرفت السيول المنقولة مركبتهم في مركز سعيدة الصوالحة بساحل عسير البحري.
وتم تشييع كل من مدير مدرسة البيقهي في آل ختارش التابعة لمكتب تعليم
قنا التابع لإدارة تعليم محايل عسير معيض مسفر بن سعدي الزهراني وزوجته إيمان سعيد الزهراني مديرة مدرسة تيه آل عيسى للطفولة المبكرة بتعليم محايل عسير، وثلاثة من أبنائهم، في حين نجا أحد الأطفال يدرس بالصف الخامس
وقال مدير مكتب تعليم قنا جابر الشاعري إنه منذ سماع الخبر انتقل إلى موقع الحادث وباشر هو وعدد من المواطنين والمقيمين البحث مع الجهات الأمنية والرسمية والتطوعية عن المفقودين وتم العثور عليهم في مواقع متفرقة، ونقلهم إلى مستشفى البرك العام، حيث يتلقى الابن قصي الزهراني العلاج وتم نقله إلى مستشفى الباحة.
وأضاف: لقد خيم الحزن على كافة منسوبي مكتب تعليم قنا ومدارس المكتب عامة ومدرسة البيهقي خاصة لأن الفقيد معيض الزهراني كان مديرا لمدرسة البيقهي في آل ختارش بمركز قنا، وكان يتمتع بأخلاق عالية وصفات رائعة وتعامل جميل مع الجميع.
وتمت الصلاة على المتوفين اليوم الأحد بعد صلاة العصر بجامع الأطاولة وتم دفنهم في الأطاولة.
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