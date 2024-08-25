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10 ملايين ريال مبيعات مزارع إنتاج الصقور 2024

8/25/2024 2:47:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، باكورة فعالياته لموسم 2024 – 2025، بعد أن حقق على مدى 20 يوماً مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال، مقابل بيع 866 صقراً، وسط مشاركة 56 مزرعة إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد؛ الذي أقيم في عامه الرابع بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، استقبل مئات صقور الإنتاج، منها ما عُرض على منصة المزاد خلال 11 ليلة مزاد، أو في أجنحة المزارع المشاركة التي توافدت على المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور طوال فترة إقامته، مفيداً بأن المزارع المشاركة عززت معروضها بمزيد من صقور النخبة والسلالات النادرة، وصقور المزاين، وغيرها من السلالات الفائزة بمسابقات الملواح؛ نتيجة الطلب الكبير من الصقارين، وبتشجيع من النادي الذي خصص أشواطاً بجوائز كبيرة لصقور المزاد في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينطلق في 28 نوفمبر المقبل بمشاركة صقارين محليين ودوليين.
وبيّن الطويل أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 شهد بيع أغلى صقر لهذا العام، بمبلغ 400 ألف ريال، من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت)، والقادم من مزرعة Pacific Northwest Falcons الأمريكية، حيث يعد المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع يجمع الصقارين والمنتجين من المملكة ومختلف دول العالم، وتُنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وقدم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الحدث الأضخم من نوعه عالمياً، تطوراً وتنوعاً في المزارع المشاركة فيه لهذا العام، ونجح في فتح آفاق جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، حيث رافق ذلك نمو ملحوظ لمشاركة مزارع الإنتاج المحلية؛ التي تعرفت على أفضل ممارسات الإنتاج في المزاد، وتبادلت الخبرات والمعرفة مع مزارع الإنتاج الرائدة المشاركة في المزاد، إذ يشكل منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، تتم من خلالها عقد صفقات بيع وشراء الصقور، والخاضعة إلى بروتوكولات حددها نادي الصقور السعودي.
يذكر أن المزاد أسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وتوفير نخبة السلالات للصقارين والهواة والمهتمين، والحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ونقله للأجيال القادمة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.

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