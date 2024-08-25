تشكيل لجنة استكشاف وتطوير المواهب في لعبة الكيك بوكسينغ

(MENAFN
- Al Watan)
في خطوة هادفة لتطوير واكتشاف كفاءات في رياضة
الكيك بوكسينغ أصدر رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد بن محمد الطويان قراراً بتشكيل لجنة استكشاف وتطوير المواهب في لعبة الكيك بوكسينغ برئاسة مستشار رئيس الاتحاد سطام بن علي المالك وتكليف الدكتور أحمد بن سعيد الشهري نائباً للرئيس وعضوية عدد من المتخصصين.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى استكشاف وتطوير كفاءات رياضية
واعدة تمثل المملكة إقليميًا ودولياً، وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد في هذا الإطار.
وأعرب رئيس الاتحاد عن تمنياته بالتوفيق للجنة وأن تحقق مستهدفاتها وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد وما نصت عليه لائحة اللجنة وبالإطار الزمني المحدد .
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