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تشكيل لجنة استكشاف وتطوير المواهب في لعبة الكيك بوكسينغ

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة هادفة لتطوير واكتشاف كفاءات في رياضة الكيك بوكسينغ أصدر رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد بن محمد الطويان قراراً بتشكيل لجنة استكشاف وتطوير المواهب في لعبة الكيك بوكسينغ برئاسة مستشار رئيس الاتحاد سطام بن علي المالك وتكليف الدكتور أحمد بن سعيد الشهري نائباً للرئيس وعضوية عدد من المتخصصين.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى استكشاف وتطوير كفاءات رياضية واعدة تمثل المملكة إقليميًا ودولياً، وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد في هذا الإطار.
وأعرب رئيس الاتحاد عن تمنياته بالتوفيق للجنة وأن تحقق مستهدفاتها وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد وما نصت عليه لائحة اللجنة وبالإطار الزمني المحدد .

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