النموذجي يستنجد بالزيد
التاريخ
8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN
- Al Watan)
وقع الفتح مع لاعب
وسط الهلال، صهيب الزيد، لموسم واحد بنظام الإعارة. ويأتي التعاقد ضمن إستراتيجية النموذجي لتعزيز خط الوسط بلاعبين موهوبين، إذ يُعد الزيد واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم
السعودية.
بدأ صهيب الزيد مسيرته مع الفريق الأول بالهلال في 2021، ويتميز بمهارة عالية في التمرير وصناعة اللعب، جعلتاه من اللاعبين الواعدين.
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