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النموذجي يستنجد بالزيد

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع الفتح مع لاعب وسط الهلال، صهيب الزيد، لموسم واحد بنظام الإعارة. ويأتي التعاقد ضمن إستراتيجية النموذجي لتعزيز خط الوسط بلاعبين موهوبين، إذ يُعد الزيد واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم السعودية.
بدأ صهيب الزيد مسيرته مع الفريق الأول بالهلال في 2021، ويتميز بمهارة عالية في التمرير وصناعة اللعب، جعلتاه من اللاعبين الواعدين.

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