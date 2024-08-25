مركز سلمان للإغاثة يدعم كردستان العراق

(MENAFN
- Al Watan)
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 15 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، لمساعدتها على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين العراقيين والنازحين واللاجئين على أراضيها.
سلم المساعدات فريق من المركز لمعالي وزير
الصحة في الإقليم، الدكتور سامان حسين برزنجي، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية هناك.
وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، تلبية للاحتياجات الملحة في إقليم كردستان العراق، وامتدادًا للدور الإنساني النبيل المعهود من حكومة المملكة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة في مختلف أرجاء العالم.
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