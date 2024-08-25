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مركز سلمان للإغاثة يدعم كردستان العراق

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 15 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، لمساعدتها على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين العراقيين والنازحين واللاجئين على أراضيها.
سلم المساعدات فريق من المركز لمعالي وزير الصحة في الإقليم، الدكتور سامان حسين برزنجي، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية هناك.
وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، تلبية للاحتياجات الملحة في إقليم كردستان العراق، وامتدادًا للدور الإنساني النبيل المعهود من حكومة المملكة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة في مختلف أرجاء العالم.

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