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اتهامات بالجملة تنتظر مؤسس Telegram

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار اعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ((تلجرام))، اهتمامًا واسعًا بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار ((لو بورجيه)) قرب باريس مساء السبت. جاء الاعتقال بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه، ويُتهم دوروف بالسماح لتجار المخدرات ومجرمي الجنس باستخدام منصته دون رقابة كافية.
تطبيق دون إشراف
تدور التحقيقات حول مزاعم تتعلق بنقص الإشراف على تطبيق ((تلجرام))، ما سمح للأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات واستغلال الأطفال جنسيًا بالانتشار دون عوائق. هذا الاعتقال أثار قلقًا في أوساط المدافعين عن حرية الإنترنت الذين انتقدوا التطبيق بسبب سياساته المتساهلة في الرقابة.
الخصوصية والتشفير
وتُعرف ((تلجرام)) بتركيزها على الخصوصية والتشفير، مما جعلها واحدة من أبرز المنصات التكنولوجية، إضافة إلى المنصات الرقمية الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي شات.
تأثير في حرب روسيا وأوكرانيا
تأثير التطبيق واضح بشكل خاص في روسيا وأوكرانيا ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث أصبح مصدرًا رئيسيًا للمعلومات حول النزاعات السياسية مثل الحرب في أوكرانيا، ولكنه أيضًا كان مصدرًا للمعلومات المضللة.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، أصبح ((تلجرام)) منصة رئيسية لتبادل المعلومات حول النزاع، حيث يستخدمها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحكومة الروسية.
رغم ذلك، لم تتمكن ((تلجرام)) من الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعليق نشاطها في بعض الدول الأعضاء مثل إسبانيا.
وأسس بافيل دوروف، المولود في روسيا، تطبيق ((تلجرام)) في عام 2013 مع شقيقه.
في عام 2014، غادر روسيا بعد أن رفض الامتثال لمطالب الحكومة بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة ((فكونتاكت)) التي باعها لاحقًا.
وفي مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أكد دوروف تفضيله للحرية على تلقي الأوامر، مشددًا على التزامه بحرية التعبير والخصوصية.

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