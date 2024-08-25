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مستقبل مجهول للسودان بعد فشل مفاوضات جنيف

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه السودان مستقبلا مجهولا بعد انتهاء محادثات السلام بالسودان في جنيف دون التوصل إلى اتفاق، بينما لا يعرف ما إذا كانت هناك أي طرق لوقف النار في البلد الذي يعاني شعبه ويلات الحرب.
وأسفرت المعارك المستمرة في السودان عن مقتل نحو 18800 شخص، ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص وفق الأمم المتحدة. كما تسببت في تدمير البنية التحتية للبلاد، التى تقدر خسائرها بأكثر من 150 مليار دولار حسب بعض الإحصاءات الحكومية.
وانتقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، المفاوضات، واصفا إياها بأنها تهدف إلى ((تبييض وجه قوات الدعم السريع وداعميها)).
وقال في لقاء مع الصحفيين في مدينة بورتسودان شمال البلاد: ((لن نذهب إلى جنيف، وليست لنا علاقة بها))، مضيفا: ((سنحارب مئة عام)).
كما اتهم البرهان جهات دولية وإقليمية بالتآمر ضد السودان. وأكد أن الجيش السوداني لم يشارك في محادثات جنيف، ولا يعترف بها، مشددا على أن الجيش ((لن يضع سلاحه ما لم ينته التمرد، ولن يتعايش أو يسامح المتمردين)).
وأوضح أن رفض الجيش المشاركة في المفاوضات كان بسبب ((رغبة أمريكية بأن نرسل وفدا من الجيش، وليس من الحكومة)). كما أشار إلى أن الجيش يعمل على تشكيل حكومة مرحلية، لقيادة الفترة الانتقالية.
وقد انتهت محادثات جنيف دون اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الطرفين التزما بضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين. مع ذلك، تستمر المنظمات الإنسانية في التحذير من انعدام الأمن الذي يعيق إيصال المساعدات، حيث يعاني أكثر من 25 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.

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