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غرق 13 شخصا قبالة سواحل اليمن

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من عشرين شخصا. ويعد هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث غرق السفن التي تعرض المهاجرين لمخاطر متزايدة.
وعلى الرغم من استمرار الحرب الأهلية في اليمن منذ ما يقرب من 10 سنوات، يظل البلد طريقاً رئيسياً للمهاجرين من شرق إفريقيا الذين يسعون إلى العثور على فرص عمل في دول الخليج الغنية.
وفي أحدث حادث مأساوي، انقلب قارب يحمل 25 مهاجرا إثيوبيا، بالإضافة إلى القبطان ومساعده اليمنيين، يوم الثلاثاء، قبالة سواحل محافظة تعز. وقد عثرت فرق الإنقاذ على جثث 11 رجلا وامرأتين على شاطئ مضيق باب المندب، بينما لا يزال 14 آخرون، بمن فيهم اليمنيان، في عداد المفقودين.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب انطلقوا من جيبوتي، وكانوا في طريقهم إلى اليمن.
وقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: ((هذه المأساة الأخيرة تُبرز بوضوح المخاطر التي يواجهها المهاجرون على هذا الطريق. كل حياة تُفقد في هذه المياه الخطيرة هي خسارة كبيرة، ويجب أن نرفض قبول هذه الفاجعة كأمر عادي)).
وأشارت الوكالة إلى أن عدد المهاجرين القادمين إلى اليمن قد تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأخيرة من نحو 27.000 في 2021 إلى أكثر من 97.200 العام الماضي، وحاليا يعيش نحو 380.000 مهاجر في اليمن، الذي يعاني نزاعا مستمرا.

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