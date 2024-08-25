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الأمم المتحدة: رؤية مؤلمة لنساء طالبان

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، الأحد، إن قرار حركة طالبان بحظر النساء من التحدث في الأماكن العامة وفرض ارتداء النقاب الكامل يكشف عن ((رؤية مؤلمة)) لمستقبل أفغانستان. وأضاف أن هذا الحظر يمثل انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة ويعمق الأزمات الإنسانية في البلاد.
ووصفت أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، هذه التشريعات بأنها تزيد من ((القيود غير المحتملة)) المفروضة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، مشيرة إلى أن ((حتى صوت الأنثى)) أصبح يُعتبر انتهاكاً أخلاقياً إذا سُمع في الخارج.
وأعلنت طالبان الأربعاء الماضي عن مجموعة جديدة من القوانين التي تستهدف تنظيم السلوك الشخصي وتعزيز الفضيلة والتي تشمل إلزام النساء بإخفاء وجوههن وأجسادهن وأصواتهن في الأماكن العامة. كما تخول هذه القوانين وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرض العقوبات على المخالفين التي تتراوح بين الإنذارات والاعتقال.
وتقوم الأمم المتحدة حالياً بمراجعة تأثير هذه القوانين على الوضع في أفغانستان، بما في ذلك تأثيرها على المساعدات الإنسانية المقدمة.

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