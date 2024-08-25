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الرياح الشرقية تخلع أشجار المدينة

8/25/2024 2:47:45 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت المدينة المنورة، الخميس، حالة من الأمطار والرياح التي أدت إلى تحطم عدد من واجهات المراكز التجارية، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأشجار ونخيل المزارع، فيما توقفت الحركة المرورية بعدد من الطرق، وسجلت سرعة الرياح على المدينة 72كم/س وتزداد في المنطقة الشرقية للمدينة والحرم النبوي، وذلك للجغرافية وعمرانية المدينة.
وتسببت الرياح الشرقية في هطول أمطار شديدة وغزيرة أوقفت الحركة المرورية، فيما تضرر عدد من المزارع وأشجار الطرقات والمحال ذات الواجهات الزجاجية، إضافة إلى بعض المباني ((تحت الإنشاء))، فيما سارعت الجهات المعنية إلى إعادة الحركة المرورية للطرقات، وسحب المياه، ورفع المركبات التي تضررت بالمياه المكورة في بعض الطرق.
وجدد الدفاع المدني تنبيهاته بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وتجنب الأودية والشعاب في ظل مواصلة ومتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المدينة، في حين قام الدفاع المدني بإنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل المركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع المرور.

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