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ارتفاع تصنيف الموانئ السعودية إلى المرتبة الـ 15 عالميا

8/25/2024 2:47:44 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت المملكة ممثلة في موانئها البحرية تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا وفق تقرير ((Lloyd›s List)) لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2024.
قفزة بـ 9 مراتب
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام 2023 (5.586.074) حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022 بواقع (4.960.120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.6 %.
كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023 (2.929.807) حاويات قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2.905.306) حاويات، محققًا زيادة بلغت 0.8 %، فيما قفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82، بتسجيله خلال العام 2023 (2.305.811) وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022 بواقع (2.038.787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1 %.
قوة لوجستية عالمية
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري: ((إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة بوصفها قوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا)).
عقود تطويرية
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت خلال الفترة الماضية حزمة من عقود التطوير الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70 %، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120 %.
كما يأتي ذلك في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير ((الأونكتاد)) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك تتويجًا للشراكات الإستراتيجية اللوجستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2023، وتوقيع ووضع حجر الأساس لعد 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليارات ريال، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ترتيب الموانئ السعودية
ميناء جدة الإسلامي
الترتيب السابق: 41
الترتيب الحالي: 32
ميناء الملك عبدالله
الترتيب السابق: 71
الترتيب الحالي: 70
ميناء الملك عبدالعزيز
الترتيب السابق: 90
الترتيب الحالي: 82

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