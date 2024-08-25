ميدفيرت مصر تخفض حصتها في رأسمال شيني إلى 8.73% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت شركة“ميدفيرت مصر للاستثمار”، حصتها في رأسمال العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني” من 10% إلى 8.73%.
وباعت ميدفيرت مصر 637 ألف سهم من رأسمال“شيني” بقيمة إجمالية للصفقة 8.09 مليون جنيه بسعر 12.71 جنيه للسهم.
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وكانت خفضت شركة“ميدفيرت مصر للاستثمار”، حصتها في رأسمال العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني” من 15.3% إلى 11.02%.
وباعت ميدفيرت مصر 2.15 مليون سهم من رأسمال“شيني” بقيمة إجمالية للصفقة 28.8 مليون جنيه بسعر 13.36 جنيه للسهم.
وكان وافق مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على اتفاقية تصدير أدوات مائدة لدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية ولم يتم تحديد القيمة التعاقدية فيها وجاء تحديد البنود والقيم.
وكانت نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، تلقيها أي عروض أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“العامة لمنتجات الخزف والصيني على رادار مؤسسات محلية وأجنبية”.
وارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.
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