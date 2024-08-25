ميدفيرت مصر تخفض حصتها في رأسمال شيني إلى 8.73% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة“ميدفيرت مصر للاستثمار”، حصتها في رأسمال العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني” من 10% إلى 8.73%.

وباعت ميدفيرت مصر 637 ألف سهم من رأسمال“شيني” بقيمة إجمالية للصفقة 8.09 مليون جنيه بسعر 12.71 جنيه للسهم.

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وكانت خفضت شركة“ميدفيرت مصر للاستثمار”، حصتها في رأسمال العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني” من 15.3% إلى 11.02%.

وباعت ميدفيرت مصر 2.15 مليون سهم من رأسمال“شيني” بقيمة إجمالية للصفقة 28.8 مليون جنيه بسعر 13.36 جنيه للسهم.

وكان وافق مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على اتفاقية تصدير أدوات مائدة لدولة الإمارات.

وأوضحت الشركة أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية ولم يتم تحديد القيمة التعاقدية فيها وجاء تحديد البنود والقيم.

وكانت نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، تلقيها أي عروض أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة.

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“العامة لمنتجات الخزف والصيني على رادار مؤسسات محلية وأجنبية”.

وارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.