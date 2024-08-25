الخليجية الكندية تقرر تجزئة السهم وزيادة رأس المال إلى 105 ملايين جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأسمال الشركة.

وتقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 6 جنيهات إلى 50 قرشاً، وبذلك يصبح عدد الأسهم 60 بدلاً من 5 ملايين سهم.

موضوعاتالمؤشر الرئيسى للبورصة يتماسك أعلى 30 ألف نقطة رغم الاتجاه التصحيحى “بني سويف للأسمنت” تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 27% “بلتون القابضة” تنفق 9.81 مليار جنيه من متحصلات زيادة رأس المال

كما تقرر زيادة رأس مال الشركة من 30 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه موزعاً على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً.

كشفت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عن بيع 3 قطع أراضي ف مدينة 6 أكتوبر الجديدة بحي أب تاون بإجمالي 6.3 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة ، أنها حققت من عملية البيع ربح قدره 3.92 مليون جنيه، لافتة إلى أن الأراضي المباعة هي مخصصة للبيع أو التطوير طبقًا لأغراض الشركة.

وأضافت أن البيع لتوفير السيولة اللازمة لإنهاء بعض الإجراءات المهمة للشركة ومنها إنهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس تمهيداً لإخلاؤه والبيع.