الخليجية الكندية تقرر تجزئة السهم وزيادة رأس المال إلى 105 ملايين جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأسمال الشركة.
وتقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 6 جنيهات إلى 50 قرشاً، وبذلك يصبح عدد الأسهم 60 مليون سهم بدلاً من 5 ملايين سهم.
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كما تقرر زيادة رأس مال الشركة من 30 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه موزعاً على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً.
كشفت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عن بيع 3 قطع أراضي ف مدينة 6 أكتوبر الجديدة بحي أب تاون بإجمالي 6.3 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة ، أنها حققت من عملية البيع ربح قدره 3.92 مليون جنيه، لافتة إلى أن الأراضي المباعة هي مخصصة للبيع أو التطوير طبقًا لأغراض الشركة.
وأضافت أن البيع لتوفير السيولة اللازمة لإنهاء بعض الإجراءات المهمة للشركة ومنها إنهاء إجراءات التنفيذ الجبري للسنتر التجاري بعين شمس تمهيداً لإخلاؤه والبيع.
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