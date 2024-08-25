الموانئ البحرية السعودية تحتل المرتبة 15 عالميًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) احتلت الموانئ البحرية السعودية، المرتبة 15 عالميا، متقدمة بمركز عن العام السابق، في مناولة أعداد الحاويات السنوية وفق تقرير“Lloyd's List” لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2024.
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام الماضي (5,586,074) حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 بواقع (4,960,120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.6%، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
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كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023 (2,929,807) حاويات قياسية وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 بواقع (2,905,306) حاويات، محققًا زيادة بلغت 0.8%، وقفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82، بتسجيله خلال العام الماضي (2,305,811) وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 بواقع (2,038,787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1%.
بهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ بالسعودية عمر بن طلال حريري إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانتها بوصفها قوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد؛ بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر:
MENAFN25082024000202011048ID1108598557
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