الموانئ البحرية السعودية تحتل المرتبة 15 عالميًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) احتلت الموانئ البحرية السعودية، المرتبة 15 عالميا، متقدمة بمركز عن العام السابق، في مناولة أعداد الحاويات السنوية وفق تقرير“Lloyd's List” لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2024.

وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام الماضي (5,586,074) حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 بواقع (4,960,120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.6%، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

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كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023 (2,929,807) حاويات قياسية وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 بواقع (2,905,306) حاويات، محققًا زيادة بلغت 0.8%، وقفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82، بتسجيله خلال العام الماضي (2,305,811) وذلك مقارنة بما سجله في عام 2022 بواقع (2,038,787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1%.

بهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ بالسعودية عمر بن طلال حريري إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانتها بوصفها قوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد؛ بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

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