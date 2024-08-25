سينوبك الصينية تسجل ارتفاعًا في أرباح النصف الأول بنسبة 2.6% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“سينوبك Sinopec” الصينية للبترول والكيماويات، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 2.6% في النصف الأول من العام، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الدخل.
وأعلنت الشركة عن صافي دخل بلغ 37.1 مليار يوان (5.21 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، حسبما نقل موقع (إنفستنج) المتخصص في شؤون الاقتصاد والتداول.
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وانخفضت مبيعات سينوبك، أكبر شركة تكرير نفط في العالم من حيث طاقة الإنتاج، بنسبة 1.1% إلى 1.58 تريليون يوان.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج الإيثيلين، وهو لبنة أساسية للبتروكيماويات، بنسبة 5.5% خلال النصف الأول. وبلغ الإنفاق الرأسمالي 55.9 مليار يوان خلال الفترة نفسها.
وأعلنت سينوبك سابقًا أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي إلى 140.53 مليون برميل، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6% إلى 700.57 مليار قدم مكعب.
ومقارنة بنمو 1.7% في الربع الأول، كان التباطؤ مدفوعا بارتفاع أسعار الخام وضعف الطلب المحلي على الوقود.
المصدر:
MENAFN25082024000202011048ID1108598556
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