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سينوبك الصينية تسجل ارتفاعًا في أرباح النصف الأول بنسبة 2.6% - جريدة البورصة

8/25/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“سينوبك Sinopec” الصينية للبترول والكيماويات، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 2.6% في النصف الأول من العام، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الدخل.

وأعلنت الشركة عن صافي دخل بلغ 37.1 مليار يوان (5.21 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، حسبما نقل موقع (إنفستنج) المتخصص في شؤون الاقتصاد والتداول.

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وانخفضت مبيعات سينوبك، أكبر شركة تكرير نفط في العالم من حيث طاقة الإنتاج، بنسبة 1.1% إلى 1.58 تريليون يوان.

وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج الإيثيلين، وهو لبنة أساسية للبتروكيماويات، بنسبة 5.5% خلال النصف الأول. وبلغ الإنفاق الرأسمالي 55.9 مليار يوان خلال الفترة نفسها.

وأعلنت سينوبك سابقًا أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي إلى 140.53 مليون برميل، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6% إلى 700.57 مليار قدم مكعب.

ومقارنة بنمو 1.7% في الربع الأول، كان التباطؤ مدفوعا بارتفاع أسعار الخام وضعف الطلب المحلي على الوقود.

المصدر:

MENAFN25082024000202011048ID1108598556

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