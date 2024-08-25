كازاخستان تواجه أزمة قمح بسبب فائض الإنتاج وتعليق الصادرات إلى الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه كازاخستان أزمة في قطاع القمح خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث يتوقع أن يؤدي الفوائض الكبيرة في القمح والذي يُعتبر من أبرز الصادرات الزراعية للبلاد إلى انخفاض الأسعار فضلاً عن تعليق صادراتها من القمح للصين بسبب التعديلات الأحادية الجانب التي أجرتها بكين على التعريفات الجمركية.

وأفادت وزارة الزراعة الكازاخية – في بيان نشرته شبكة (البلقان) الإخبارية – بأن“المساحات المزروعة بالقمح هذا الربيع كانت أكبر من المتوقع، ما يعني أن الأسابيع المقبلة ستشهد حصادًا وفيرًا وبالتالي انخفاض الأسعار”.

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وأشارت إلى أنه” تم تعليق صادرات القمح إلى الصين بسبب التغييرات الأحادية الجانب في قواعد الاستيراد”، مضيفة أن“استئناف التجارة مع الصين سيتطلب وقتًا وجهدًا”.

وبحسب تقارير إعلامية أخرى، فإن الصين لم تقدم تفسيرًا للسلطات الكازاخية بشأن التغيير المفاجئ في التعريفات الجمركية، سوى أن الجمارك الصينية قد منعت تمامًا استيراد القمح للمصانع في منطقة اقتصادية خاصة بمقاطعة شينجيانج الغربية بالصين والتي تحد كازاخستان.

وكانت الشركات الصينية المسجلة في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة تستورد القمح دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 65% التي تُطبق في مناطق أخرى من الصين، لكن يبدو أن هذه الميزة التجارية قد تم إلغاؤها الآن.

وأدت التعديلات الجديدة في نظام التعريفات الجمركية إلى صدمة للتجار الصينيين في شينجيانج، الذين واجهوا زيادة غير متوقعة في التكاليف، حيث أبلغ التجار الصينيون نظراءهم الكازاخيين أنهم“لن يكونوا قادرين على قبول شحنات القمح القادمة من كازاخستان، حتى وإن كانت في الطريق بالفعل”.

وذكرت أيضًا أن هذه الإجراءات المشددة تؤثر فقط على القمح، بينما تظل قواعد التعريفات لبقية المنتجات الزراعية مثل الشعير والنخالة وبذور الكتان كما هي.

وجاء تشديد القواعد الجمركية من قبل الصين بعد أكثر من شهر بقليل من الاجتماع بين الزعيم الصيني شي جين بينج ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانا حيث وصف شي العلاقات الصينية الكازاخية بأنها“شراكة استراتيجية شاملة دائمة وفريدة”؛ فيما وصف توكاييف بشكل متفائل مستقبل التعاون الزراعي مع الصين، مشيرًا إلى التوسع الكبير في الصادرات إلى الصين في عام 2023 وتوقعه أن تسفر الجهود المشتركة عن مزيد من النمو.

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