التبرعات لحملة هاريس تصل إلى 540 مليون دولار منذ تدشينها - جريدة البورصة

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قالت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس اليوم الأحد إنها جمعت 540 مليون دولار خلال ما يزيد قليلا عن شهر منذ أن بدأ مسعاها في المنافسة على الرئاسة، إذ زادت وتيرة تدفق التبرعات خلال المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون في مذكرة أصدرتها الحملة إن المبلغ يشمل 82 مليون دولار تدفقت خلال أسبوع المؤتمر، وإنه علامة على حماس الديمقراطيين لترشحها.

وأضافت“هذا هو أكبر مبلغ على الإطلاق لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية”.

وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب للرئاسة في 21 يوليو تموز عندما تنحى الرئيس جو بايدن تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها في 27 يونيو أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وخلق ترشح هاريس حالة من الزخم نقلت ترامب إلى موقف دفاعي، وهو يكافح حاليا للإبقاء على تركيز اهتمام الإعلام عليه.

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