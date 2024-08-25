رئيس الوزراء: لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت مصر لذوى الهمم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوى الهمم، وسيتم التأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات.

وتحدث رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوى الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم، حيث أشار إلى التكليف الصادر بشأن تشكيل لجنة فى كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التى حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم.

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وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إنه طلب عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.

وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا لا يعنى أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقى من البرنامج، ولن أسمح بأى تجاوز فى هذه المسألة.

وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التى دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل ذوى الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة فى القانون.