رئيس الوزراء: لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت مصر لذوى الهمم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوى الهمم، وسيتم التأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوى الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم، حيث أشار إلى التكليف الصادر بشأن تشكيل لجنة فى كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التى حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم.
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وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إنه طلب عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا لا يعنى أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقى من البرنامج، ولن أسمح بأى تجاوز فى هذه المسألة.
وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التى دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل ذوى الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة فى القانون.
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