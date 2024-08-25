Monday, 26 August 2024 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سحب 3126 وحدة بمشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات - جريدة البورصة

8/25/2024 2:47:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تم سحب 3126 وحدة ضمن مشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات المالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن الاجتماع يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التى تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التى تمثل نظير المساهمة فى أعمال الصيانة التى يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة مصادر حكومية: 100 مليون دولار قيمة البضائع المحتجزة فى الموانئ الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية “وثاق للتأمين التكافلى” تبدأ الإصدار الفعلى لوثائق البترول العام المالى الحالى

وأكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة فى التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:“لن نسمح بأى تأخير فى سداد هذه المستحقات”.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى الموقف التنفيذى لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالى موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، منوهة فى الوقت نفسه إلى أنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.

MENAFN25082024000202011048ID1108598552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث