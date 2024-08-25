سحب 3126 وحدة بمشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت منال عوض، التنمية المحلية، إنه تم سحب 3126 وحدة ضمن مشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات المالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن الاجتماع يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التى تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التى تمثل نظير المساهمة فى أعمال الصيانة التى يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

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وأكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة فى التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:“لن نسمح بأى تأخير فى سداد هذه المستحقات”.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى الموقف التنفيذى لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالى موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، منوهة فى الوقت نفسه إلى أنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.