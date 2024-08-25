سحب 3126 وحدة بمشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت منال عوض، وزيرة
التنمية المحلية، إنه تم سحب 3126 وحدة ضمن مشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات المالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن الاجتماع يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التى تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التى تمثل نظير المساهمة فى أعمال الصيانة التى يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
موضوعات متعلقة
مصادر حكومية: 100 مليون دولار قيمة البضائع المحتجزة فى الموانئ الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية “وثاق للتأمين التكافلى” تبدأ الإصدار الفعلى لوثائق البترول العام المالى الحالى
وأكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة فى التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:“لن نسمح بأى تأخير فى سداد هذه المستحقات”.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى الموقف التنفيذى لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالى موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، منوهة فى الوقت نفسه إلى أنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.
MENAFN25082024000202011048ID1108598552
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.